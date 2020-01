El nominado al Oscar Taika Waititi, muy cerca de dirigir la próxima de Star Wars

El director neozelandés, nominado al Oscar por su film Jojo Rabbit, habría sido invitado a ponerse detrás de cámara en un nuevo proyecto del universo Star Wars Fuente: Archivo

La carrera de Taika Waititi es tan original como diversa. El neozelandés dirigió Casa vampiro y The Haunt of the Wilderpeoples, dos pequeñas comedias independientes, antes de ser convocado para ponerse detrás de cámara en Thor: Ragnarok. Después de su nominación al Oscar a mejor película por Jojo Rabbit, parece que Disney nuevamente quiere sentarlo en la silla de director para una nueva película de Star Wars, según informa Hollywood Reporter. De manera muy divertida, él decidió responder a las consultas sobre el tema mediante un tuit con la tapa del disco Rumours (Rumores), de la banda norteamericana Fleetwood Mac.

Todavía es muy temprano para saber si el director agarró el proyecto debido a que estas son las primeras charlas sobre el proyecto, pero aún así no sería la primera vez que el neozelandés estaría a cargo de un proyecto en el universo de Star Wars. Él fue el director del último episodio de The Mandalorian, la serie de Jon Favreau para el servicio de streaming Disney+. Además, hizo una pequeña participación en la ficción como IG-11, un robot mercenario que consigue un rol más protagónico a medida que la serie se va acercando a su final.

Es posible que el realizador de Jojo Rabbit decida no sumarse al proyecto o que, en caso de hacerlo, todo se dilate por un largo tiempo debido a la cantidad de series y películas que tiene entre manos. En este momento, Waititi tiene planeado dirigir un falso documental sobre el jugador de fútbol holandés Thomas Rongen, el tanque de Disney Thor: Love and Thunder, la serie Los aventureros del tiempo (basada en la película del mismo nombre, de Terry Gilliam) y la remake live action de Akira, basada en el cómic japonés que fue película animada en 1988.

Trailer Mandalorian - Fuente: YouTube 01:44

Video

Parece que la serie de Favreau ha servido como casting de directores para futuros proyectos por parte de Kathleen Kennedy, presidente de LucasFilm. La directora de los primeros dos episodios de la serie, Deborah Chow, es la persona encargada de llevar a cabo la nueva serie de Obi Wan Kenobi, que va a contar con la presencia de Ewan McGregor. "Cuando tuvimos que elegir una persona para hacer esta serie buscamos alguien que pueda explorar la mística y determinación del personaje de forma que se pueda introducir de manera natural en la franquicia. Basándome en el fenomenal trabajo desarrollando los personajes para The Mandalorian, estoy segura que Deborah es la persona correcta para contar esta historia", afirmó Kennedy en un comunicado de prensa.