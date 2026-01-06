CES 2026: los ladrillos de Lego ahora vienen con chips y sensores para complementar cómo juegan los chicos

En el marco de la feria CES 2026 que se hace esta semana en Las Vegas, el Grupo Lego presentó lo que sus directivos califican como la evolución más significativa de su sistema de juego desde la introducción de la minifigura en 1978. Bajo el nombre de Lego Smart Play, esta nueva plataforma tecnológica busca dotar de “vida” a las construcciones tradicionales mediante una integración invisible de hardware avanzado, sin recurrir al uso de pantallas.

Un cerebro digital en el ladrillo

El núcleo de esta innovación es el Lego Smart Brick. Aunque a simple vista parece un ladrillo estándar de 2×4, su interior alberga un chip ASIC de 4,1 mm diseñado por la compañía, que actúa como el cerebro del sistema. Este componente permite que el ladrillo detecte su entorno y reconozca minifiguras inteligentes y etiquetas inteligentes (Smart Tags) mediante NFC y un protocolo privado basado en Bluetooth denominado BrickNet.

Los nuevos ladrillos Lego vienen con chips, sensores, luces y sonido, y reaccionan al movimiento y a figuras especiales PATRICK T. FALLON� - AFP�

A diferencia de intentos previos por digitalizar el juego, Smart Play se centra en la respuesta física inmediata. El Smart Brick incluye sensores de luz, acelerómetros y un sintetizador modular conectado a un altavoz en miniatura. Esto permite que, si un usuario mueve rápidamente una nave o una figura, el set responda con efectos de sonido, diálogos o luces, que se activan según la posición y orientación de las piezas.

Así es la plataforma Lego Smart Play

Una galaxia que “responde” al juego

Para el lanzamiento de esta plataforma, Lego ha elegido su franquicia más icónica: Star Wars. En colaboración con Lucasfilm y Disney, se anunciaron tres sets que llegarán al mercado el 1ro de marzo de 2026: Luke’s Red Five X-Wing (584 piezas, incluye minifiguras inteligentes de Luke Skywalker y la Princesa Leia), donde se podrán escuchar el rugido de los motores y sonidos de reparación al interactuar con las etiquetas inteligentes incluidas; Darth Vader’s TIE Fighter, un set de 473 piezas enfocado en la interacción por movimiento; y Throne Room Duel & A-Wing, el set más complejo, con 962 piezas, que permite recrear el duelo final de El regreso del Jedi, activando el zumbido de los sables láser y la “Marcha Imperial” cuando el Emperador Palpatine es colocado en su trono. Estarán disponibles en marzo con un precio de entre 70 y 160 dólares.

Lego presentó sets de Star Wars que incluyen ladrillos especiales con un chip adentro, capaces de hacer luces y sonidos, y detectar movimiento

El sistema funciona de forma local y privada, eliminando la necesidad de hardware adicional o apps externas. Además, los Smart Bricks cuentan con una base de carga inalámbrica que permite recargarlos en cualquier orientación, asegurando que la tecnología sea “invisible” y no interrumpa el juego.

La compañía prepara funciones futuras, como el Neighbor Position Measurement (NPM), que permite a los ladrillos inteligentes detectarse entre sí.