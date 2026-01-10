Tom Cruise aterriza en la galaxia de Star Wars de la mano del director de Stranger Things

Tom Cruise es uno de los actores todoterreno de Hollywood. La estrella de cine no solo es reconocida por adaptarse a la diversidad de géneros de las producciones que protagoniza, sino también se distingue en la industria por no haber accedido nunca a un doble de riesgo. Esa versatilidad hizo que en los últimos días expandiera sus horizontes a un nuevo puesto que no está relacionado estrictamente con su rol habitual: la filmación.

Tom Cruise, un actor todoterreno

En medio de las grabaciones de Star Wars: Starfighter, la próxima película de la saga, el intérprete sorprendió a todos con una participación especial, aunque no frente a cámara. Cruise se sumó al equipo técnico como camarógrafo durante el rodaje de un complejo duelo acuático de sables láser.

La saga de Star Wars se prepara para una nueva entrega

Según trascendió, el actor se encontraba de visita en el set de Londres cuando el director, Shawn Levy -el mismo que estuvo detrás de las cinco temporadas de Stranger Things- le sugirió la idea a modo de broma. Sin embargo, la estrella de Misión Imposible no dudó un segundo, tomó el equipo y se puso de inmediato manos a la obra para capturar la acción desde adentro.

“Le dije en broma que se pusiera detrás de una de las cámaras… y lo hizo. Literalmente agarró el equipo y se metió en el agua con nosotros”, contó Levy en una entrevista con The New York Times. Para el cineasta, el aporte del actor no fue un simple juego, sino un condimento extra. “Cuando los espectadores vean el film, sabrán que Tom estuvo detrás de algunas tomas”, cerró.

Cabe destacar que este nivel de compromiso no es ajeno para Cruise, quien en sus propias producciones suele supervisar hasta el más mínimo detalle de los encuadres y la iluminación. Su presencia en el set de Londres no fue solo la de un espectador de lujo; su conocimiento sobre las cámaras IMAX y las lentes de alta velocidad -adquirido en rodajes como los de Top Gun: Maverick- le permitió aportar una perspectiva técnica que el propio equipo de fotografía valoró profundamente.

Una nueva era para la saga

El inesperado aporte técnico de Cruise se da en el marco de una producción que carga con altas expectativas. Star Wars: Starfighter fue anunciada con bombos y platillos durante la Star Wars Celebration Japan 2025, posicionándose como uno de los pilares del renacimiento cinematográfico de la franquicia.

La trama, que se sitúa cinco años después de los eventos de El ascenso de Skywalker, recupera la esencia de la saga al centrarse en una dinámica familiar clásica: el enfrentamiento entre un tío y su sobrino, con el peso de la Fuerza dividiendo sus caminos. Para dar vida a este conflicto, el reparto apostó a actores consolidados y a nuevos talentos: Ryan Gosling, interpreta al tío; mientras que la joven promesa Flynn Gray es quien le da vida al sobrino.

Ryan Gosling y Flynn Gray en el rodaje de la nueva película de Star Wars

El elenco se completa con nombres de peso como Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre y Amy Adams. Con este equipo estelar y el inesperado ‘ojo’ de una leyenda como Tom Cruise detrás de escena, Starfighter se perfila como el evento cinematográfico definitivo para los fanáticos de la galaxia.