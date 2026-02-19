Shia LaBeouf y Mia Goth se separaron: “Su relación siempre fue complicada”

En medio de la polémica que lo rodea tras su reciente arresto en Nueva Orleans por presuntas agresiones, Shia LaBeouf atraviesa un momento personal delicado tras su separación de Mia Goth. La ruptura se habría concretado hace un año tras una relación de más de una década marcada por períodos de crisis y reconciliaciones.

Según confirmó la revista People, el actor de 39 años y la actriz de 32 pusieron fin al vínculo sin anunciarlo. Ambos artistas mantuvieron una relación intermitente desde 2012 y en 2022 dieron la bienvenida a su hija Isabel, lo cual parecía consolidar el vínculo.

La pareja se conoció en 2012 y, fruto de la relación, nació su hija en 2022 Samir Hussein - WireImage

Sin embargo, las diferencias entre ambos provocaron distanciamientos. “Su relación siempre ha sido complicada. No se llevaban bien y tuvieron muchos problemas el año pasado”, según informó una fuente allegada a la pareja, que también detalló que el actor se mudó de la casa que compartían en Los Ángeles y se instaló en Nueva Orleans, en un cambio dentro de la dinámica familiar que habría sido planteado por la actriz.

“Ella lo ama, pero no lo necesita. Es muy independiente. Tiene su propia vida, su propia carrera y su prioridad es su hija”, indicó la misma persona al medio. La fuente también aseguró que, pese a la separación, el vínculo paterno se mantiene activo. “Shia ama a su hija y se mantiene en contacto”, agregó.

La relación entre LaBeouf y Goth comenzó durante el rodaje de Nymphomaniac: Vol. II, dirigida por Lars von Trier, en 2012. Tres años después, en 2015, se hizo público un video en el que la pareja discutía acaloradamente, lo que dejó en evidencia las tensiones que atravesaban.

En 2016, celebraron una ceremonia en Las Vegas que fue presentada como su boda, aunque las autoridades confirmaron posteriormente que no estaban legalmente casados. En 2018 anunciaron su divorcio, pero en 2020 fueron vistos nuevamente juntos y con anillos de boda, alimentando las versiones de reconciliación.

“El mayor regalo”

Shia LaBeouf y Mia Goth, paseando en Pasadena, California, junto a su pequeña hija GROSY GROUP

En 2022, la llegada de su hija Isabel marcó una nueva etapa para ambos. Ese mismo año, LaBeouf habló sobre la paternidad en el podcast Real Ones, conducido por Jon Bernthal. “De este nuevo descubrimiento del amor verdadero en mi vida surge esta niña”, expresó.

Por su parte, Goth describió a su hija como “el mayor regalo” de su vida en una entrevista meses atrás con la revista Elle. A lo largo de los años, la pareja optó por mantener gran parte de su intimidad lejos de los flashes, pese a los polémicos episodios que los han tenido como protagonistas, especialmente al actor.

Justamente, la noticia de la ruptura trasciende días después del último arresto del artista. El guionista y protagonista de Honey Boy enfrenta dos cargos de agresión simple, tras un presunto altercado ocurrido después de la medianoche del 17 de febrero durante las celebraciones del carnaval en Nueva Orleans.

El actor protagonizó estos días una serie de altercados que provocaron su detención Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El sitio TMZ difundió un video en el que se ve al actor con el torso desnudo recibiendo atención médica a la salida de un bar en el barrio francés de la ciudad. De acuerdo con un informe del Departamento de Policía del lugar, LaBeouf golpeó a dos hombres, lo que provocó que se presentaran en el lugar los agentes y procedieran a su arresto.

Según la versión policial, el actor fue expulsado de un bar, momento en el que golpeó a una supuesta víctima, abandonó el lugar y regresó posteriormente, golpeando nuevamente a la misma persona y agrediendo a otra. Tras ser dado de alta del hospital, donde recibió tratamiento por lesiones, el actor quedó detenido.

La Policía de Nueva Orleans detuvo a LaBeouf por presuntas agresiones a la salida de un bar Backgrid/The Grosby Group

Horas después, el 18 de febrero, fue visto en Bourbon Street bailando con otros asistentes con los papeles que daban cuenta de su liberación en mano. Luego del altercado, escribió “Libérenme” en su cuenta X, y subió una selfie en la que se lo puede ver con anteojos de sol.