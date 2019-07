La nueva película de Spider-Man lo cruza con Misterio, un misterioso personaje.

El estreno de Spider-Man, lejos de casa, marca una nueva llegada del héroe a la pantalla grande. Desde el comienzo de siglo XXI, el personaje de Marvel se convirtió en un verdadero abonado al cine, superando en cantidad de largometrajes a otros superhéroes más longevos como Batman o Superman. Por ese motivo, a continuación un repaso de mejor a peor con todos los films centrados en Spidey (sin contar ni a Civil War, Infinity War y Endgame porque son películas con, y no, de Spider- Man).

1. El hombre araña 2 (2004)

Una vez realizadas las presentaciones de rigor en la primera parte, habiendo explicado el origen del héroe y la importancia del lema sobre cómo un "gran poder conlleva una gran responsabilidad", el director Sam Raimi se metió de lleno en el verdadero conflicto de su protagonista. El hombre araña 2 es el gran largometraje del personaje porque es el que mejor comprende su esencia según lo crearon en 1962, Stan Lee y Steve Ditko. Más que las peleas contras Octopus (Alfred Molina), son la falta de dinero, el amor por Mary Jane ( Kirsten Dunst ), y su preocupación por el bienestar de la tía May (Rosemary Harris) los verdaderos dilemas que enfrenta Parker ( Tobey Maguire ) desde la acertada óptica de Raimi.

En el transcurso de la trama, Spidey pierde sus poderes debido al agobio de sus dos realidades. Agotado por esa situación, finalmente abraza (con poca convicción) su vida civil y cuelga el traje para siempre. Pero pronto descubre que sus dos identidades están unidas, y que el sentido de la justicia no llegó con la capacidad de trepar por las paredes, sino que fue parte de su educación y del legado del fallecido tío Ben. Acto seguido, él se reconcilia con su faceta heroica, recupera sus poderes para luchar contra su rival, y eventualmente asumir el desafío definitivo: formar pareja con Mary Jane y compartir con ella el mayor de sus secretos.

2. El hombre araña (2002)

El estreno de la primera entrega de la trilogía arácnida cambió para siempre el cine de superhéroes. En la película inaugural, Sam Raimi se acercó al mito de Spider-Man siendo leal a los cómics, y tomando con cariño la historia de un personaje muy seguido por los fans. El director respetó que ante todo Peter Parker es un nerd que sufre bullying y que mordedura radiactiva mediante, se erige como el defensor más importante de Nueva York.

Tobey Maguire encontró en el Hombre araña al gran rol de su carrera, y su química con Kirsten Dunst y James Franco le dio al relato una innegable frescura. Raimi, un autor cinematográfico con voz propia, puso el acento en el humor y en unas imponentes secuencias de batallas, elementos que desdramatizaban la tragedia con la que cargaba el protagonista. Esa fórmula pronto sería replicada por Marvel Studios en títulos como Iron Man o Guardianes de la galaxia, demostrando que Sam hizo escuela con este film.

3. Spider-Man: de regreso a casa (2017)

Bajo el paraguas de Marvel Studios, la tercera encarnación del arácnido ( Tom Holland ) en cine fue una bienvenida renovación. El héroe nuevamente era un torpe adolescente que a escondidas de su (muy joven) tía May ( Marisa Tomei ) se dedicaba a luchar contra el crimen. El acierto esta vez fue omitir el por qué de sus poderes, incluso sembrando un breve misterio con respecto a si hubo o no un tío Ben.

Tenerlo dentro del cosmos de los Vengadores facilitó el explorar el lazo padre/hijo con un ícono de la casa: Iron Man. La relación entre Tony Stark ( Robert Downey Jr. ) y su protegido fue un tipo de dinámica que las otras adaptaciones jamás tuvieron, y enriqueció no solo a Peter Parker, sino también a Iron Man, al punto de establecer un vínculo que sería clave de cara a los sucesos narrados en Endgame. El único punto en contra es que en esta versión no deja de extrañarse la presencia de más elementos clásicos vinculados al personaje.

4. Spider-Man: un nuevo universo (2018)

Desde hace algunos años, la continuidad de Spider-Man en los cómics se expandió gracias a la aparición de otros Hombres araña de tierras paralelas. Si bien en un principio cada uno de ellos vivía sus propias aventuras, eventualmente todos se cruzaron en Spider-Verse, una mega saga de 2014 que reunía a decenas de héroes arácnidos. De ese nutrido grupo, se destacó Miles Morales, un joven que luego de la muerte de Parker se convierte en su reemplazo. Con esa idea en mente, Un nuevo universo tomó un disparador similar y revitalizó el mundo del personaje.

Este film sorprende por una original estética que mezcla distintos tipos de animación y recursos calcados de las historietas, y por demostrar las muchas posibilidades que brinda el mito de Spider-Man.

5. El sorprendente Hombre araña 2 (2014)

Frente a la indiferencia del público con el reboot del Hombre araña, la posibilidad de una secuela era algo remota. Por ese motivo la sorpresa fue mayor cuando se anunció que el director Marc Webb, junto a Andrew Gardfield y Emma Stone , volvería para una segunda parte. El sorprendente Hombre araña 2 se estrenó en 2014 y su fracaso fue inevitable, confirmando que el público no aceptaba esta versión. La ironía estuvo en que esta película, a diferencia de su antecesora, sí tuvo algunos momentos que la salvaron del desastre.

La historia narraba la creciente enemistad entre Peter y Harry Osborn (Dane DeHaan), un vínculo que ya se había explorado en la trilogía de Raimi, y que aquí regresaba con un nuevo enfoque. Aunque a todas luces, el gran mérito aquí fue adaptar la mayor tragedia que vivió el protagonista cuando accidentalmente colaboró en la muerte de Gwen Stacy. Publicada en 1973, la historieta titulada La noche en la que murió Gwen Stacy marcó un antes y un después en la vida del héroe. Tomar ese arco para incorporarlo al film fue una audaz decisión que dejó al personaje a las puertas de una oscura tercera parte que, desafortunadamente, jamás llegó a materializarse.

6. El hombre araña 3 (2007)

Raimi se había alzado como el señor de los millones gracias a su trabajo en las dos primeras entregas, por ese motivo un nuevo capítulo era cuestión de tiempo. Pero la visión del director debió someterse a cambios inesperados impuestos por los ejecutivos de la productora. El principal problema fue la obligada inclusión de Venom (Topher Grace), el popular villano que en el apuro por agregarlo en la trama terminó siendo un rival desdibujado. El Hombre de arena (Thomas Haden Church) tampoco tuvo demasiada presencia en comparación al Duende Verde de Willem Dafoe o al Octopus de Alfred Molina. Aunque el largometraje fue un verdadero éxito de taquilla, los estudios cancelaron la producción de una cuarta parte para dar lugar a un relanzamiento que supuso un grave descenso de calidad.

7. 3 Dev Adam (1973)

La cinematografía de Turquía es famosa por adaptar a su estilo éxitos hollywoodenses en la línea de ET, Star Wars o El exorcista. Esas piezas, lejos de tener un valor solo por lo bizarro, son ejercicios estéticos apasionantes, llenos de diálogos impredecibles y efectos especiales ingeniosos. Como no podía ser de otra forma, Spider-Man también pisó tierras turcas a través de 3 Dev Adam, una historia absolutamente atípica que gana muchísimos puntos por su originalidad.

En el film, el Capitán América (Aytekin Akkaya) hace equipo con el Santo (Yavuz Selekman), el mítico luchador mexicano, para ambos enfrentarse al villano más terrible de Estambul: Spider Man (Tevfik Sen). Puristas del Hombre araña, ustedes no son bienvenidos. 3 Dev Adam es una película que rompe todas las estructuras del personaje, y que en ese desparpajo encuentra su verdadero encanto.

8. Spider-Man japonés (1978)

Quizá menos iconoclasta que la versión turca, pero no por eso poco exótica, el Spider-Man japonés es una verdadera rareza. Entre 1978 y 1979, TV Tokyo puso al aire una serie de 41 episodios que incluyó un largometraje para cines. En este relato, Spidey es Takuya Yamashiro, un piloto de motos que lucha contra el ejército Iron Cross, una milicia intergaláctica dedicada a destruir planetas. Para vencerlos, Takuya cuenta con aliados y hasta con Leopardon, un robot gigante tipo Power Rangers. Para muchos fans este producto es un verdadero hallazgo y al día de hoy, por lo original de su tratamiento, conserva su carácter de culto.

9. The Amazing Spider-Man (1977)

En 1977 llegó a los cines The Amazing Spider-Man, un film que, en realidad, no era más que el episodio piloto de la primera serie de acción real del héroe. Lamentablemente para quienes se cruzaron con este monstruo de 92 largos minutos, esta versión es un desastre. La lista de errores es casi eterna; para empezar Peter Parker (Nicholas Hammond) es un adulto, perdiendo así su condición de adolescente marginado, y negándole al personaje su principal cualidad. El villano tampoco tenía ningún atractivo ni estaba basado en las historietas. Hammond como el héroe de la saga no tenía encanto, y eso sumado a unos gasoleros efectos especiales, terminaron por sepultar a una pésima propuesta que no sobrevive ni siquiera por el factor nostalgia. Sin embargo, y en un insólito ejercicio de masoquismo, la película fue un éxito y se convirtió en serie televisiva.

10. El sorprendente Hombre araña (2012)

Ningún acierto, absolutamente ninguno, así podría describirse brevemente la peor traslación del héroe en cine. El relanzamiento de Spider-Man en 2012 tenía todos los elementos para ser un éxito, pero fue un fracaso. El error no estuvo en su evidente desinterés por la historia original (se sabe que la lealtad a las fuentes no necesariamente da buenos resultados), sino en la falta de amor por la aventura, en la acartonada interpretación de Garfield y la necesidad de contar, otra vez, un origen que el público ya conocía sobradamente. Para colmo de males, la sombra de la trilogía de Raimi era muy reciente, y las inevitables comparaciones sepultaron aún más este título que al día de hoy nadie recuerda más que por el divertido cameo de Stan Lee.

En qué lugar de esta lista se incorporará Spider-Man: lejos de casa, lo sabremos el 4 de julio cuando llegue a las salas de Argentina.

