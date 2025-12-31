Tom Hiddleston fue padre por segunda vez con otra actriz de Marvel: están comprometidos desde 2022

Tom Hiddleston y Zawe Ashton, una de las parejas más reconocidas del ámbito del entretenimiento, dieron la bienvenida a su segundo hijo. El actor británico, famoso por su papel de Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel, confirmó la feliz noticia en una entrevista con la revista GQ, publicada el lunes 29 de diciembre. A sus 44 años, él describió la experiencia del nacimiento como “la más hermosa, profunda, transformadora y que cambia la vida”. Es importante recordar que con su pareja se comprometieron oficialmente en junio de 2022 y su primer hijo nació en octubre de ese mismo año.

Si bien el papel de Tom Hiddleston es conocido por todos los fanáticos de Marvel, lo cierto es que muchos desconocen que Zawe Ashton también fue parte de una de las más recientes películas de Marvel. El “problema” de la actriz es que interpretó a Dar-Benn, la villana de The Marvels (2023), considerado como el peor filme de la franquicia. Esto puede corroborarse con las calificaciones de los fanáticos en las distintas plataformas especializadas como IMDb, Letterboxd, Rotten Tomatoes o Sensacine.

Kawe Ashton como Dar-Benn, la villana de The Marvels

Con respecto al segundo bebé, llegó “hace unos días” según contó Hiddleston en la entrevista con GQ, lo que sitúa su nacimiento a fines de diciembre. La confirmación por parte del actor ocurrió tras su regreso a Londres después de pasar gran parte del año en Nepal, donde filmó para su próxima película Tenzing. En la misma conversación, la estrella de Marvel compartió un íntimo vistazo a la tranquilidad de su vida familiar. “Estaba leyendo el FT [Financial Times] y pensé: ‘Esto es genial. Una noche perfecta. El perro en mi regazo. ¡Todos aquí!’”, relató.

El intérprete del personaje Loki expresó su profunda felicidad de “estar juntos, de ser la manada” y enfatizó su aprecio por los momentos cotidianos. “Amo mi vida cotidiana y me gusta la parte de mí que es realmente normal”, confesó. La historia de amor de Hiddleston y Ashton comenzó en 2019, cuando ambos protagonizaron la reposición de la obra teatral Betrayal en el West End de Londres, donde interpretaron a un matrimonio. Su conexión en el escenario rápidamente trascendió a la vida real. Aunque siempre mantuvieron su relación con gran discreción, hicieron su debut público como pareja en la alfombra roja de los Tony Awards en 2021.

Zawe Ashton y Tom Hiddleston se conocieron en Betrayal, la obra de teatro que compartieron con Charlie Cox Broadway.com

Los rumores de un posible compromiso se intensificaron en marzo de 2022, cuando Ashton fue vista con un llamativo anillo de diamantes en los Premios BAFTA. Días más tarde, Hiddleston confirmó la noticia a Los Angeles Times, aunque el compromiso se oficializó en junio de 2022.

Cuatro meses después de dar a conocer la noticia, en octubre de 2022, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo. Fieles a su deseo de privacidad, el actor y la actriz optaron por mantener en reserva tanto el nombre como el género del bebé, una decisión que repitieron con el recién nacido. La espera de su segundo hijo fue insinuada públicamente por ella en junio, cuando mostró una leve pancita durante un evento.

En ese momento, la actriz destacó a Vogue su gratitud por el apoyo de Hiddleston durante la elección de su atuendo premamá para la alfombra roja, además de valorar su compañía en un “momento delicado”. La relación de la pareja fue objeto de especulaciones sobre su estado civil, especialmente después de que algunos medios informaran que se referían el uno al otro como “marido y mujer”. La intérprete abordó y aclaró estas especulaciones en un episodio de agosto del pódcast Miss Me? de la BBC.

“Llevamos mucho tiempo comprometidos y creo que ya hay publicaciones que nos han denominado marido y mujer”, explicó e incluso, bromeó sobre la elección de los títulos al argumentar: “Decir novio y novia cuando tenemos un hijo y otro en camino, ¿tiene sentido?”. A su vez, destacó el valor de su prolongado compromiso: “Fue maravilloso. No puedes apresurar el proceso”.