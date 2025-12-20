Marvel lanzó el primer adelanto de Avengers: Doomsday y confirmó el regreso más esperado

Marvel Studios decidió lanzar el primer adelanto de la película Avengers: Doomsday y se confirmó el regreso del actor estadounidense Chris Evans como Steve Rogers, aquel icónico personaje que tuvo su última aparición en Avengers: Endgame (2019) y que se creía que su destino ya estaba definido. Tras lo que fue la continuidad del Universo Cinematográfico, donde incluso se designó al nuevo Capitán América, los directores de la quinta entrega de Los Vengadores preparan un filme lleno de emociones.

El adelanto de Avengers: Doomsday llegó a las salas de cine de todo el mundo, aunque su versión en alta definición únicamente está disponible en el momento de los adelantos de la película Avatar: fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash). Con motivo de las diferentes fechas de estreno en los distintos países, el teaser se filtró en redes sociales generó muchas sobre la posibilidad de que fuera un video creado con inteligencia artificial, pero finalmente se confirmó su verídica procedencia y se desataron un sinfín de teorías alrededor de su significado.

Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers luego de siete años X (@iahaanx)

El video en cuestión comienza con un plano de la casa de Peggy Carter (Hayley Atwell), lugar donde finaliza la película Avengers: Endgame con la escena de Steve Rogers junto a ella luego de decidir quedarse en el pasado para poder vivir su vida como debía ser originalmente. Al llegar a su hogar, un hombre desconocido -que luego se confirmó que era el mismísimo Capitán América original- estaciona su motocicleta y deja su casco sobre el manubrio. Luego, guarda su traje de superhéroe en una caja. En la última escena del video, el personaje aparece con su bebé en manos y muestra una sonrisa que evidencia la felicidad por la decisión que tomó sobre quedarse en el pasado con su amada.

Durante todo el teaser se puede escuchar una versión en piano del tema de Los Vengadores y, al final, se hace énfasis especial en la música de este grupo de superhéroes. Junto con la misma, aparece el mensaje: “Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday”, lo que se traduce como “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”. Es muy importante la diferenciación que realizó la productora, ya que en lugar de poner Capitán América decidieron ir con su nombre original, por lo que todo parece indicar que se respetará el rol heredado por el actor Anthony Mackie.

Que Steve Rogers haya guardado el traje de Capitán América es todo un símbolo X (@iahaanx)

En último lugar, Marvel agrega una información ya conocida sobre la fecha de estreno: diciembre de 2026. La novedad de este anuncio fue que se incluyó directamente cuántos meses, días, horas, minutos y segundos faltan para poder ver la película. Tal y como se confirmó hace varios meses, Avengers: Doomsday verá la luz el 18 de diciembre de 2026.

Qué significa el regreso de Steve Rogers para el final de Avengers: Endgame

Este segundo regreso de Chris Evans a Marvel, luego de lo que fue su participación en Deadpool & Wolverine como Johnny Storm / Antorcha Humana, es el que realmente esperaban muchos de los fanáticos del Universo Cinematográfico, ya que el final de Avengers: Endgame dejó un sabor amargo con respecto a la historia de uno de los superhéroes favoritos del público.

Durante las primeras horas posteriores a la filtración del adelanto de Avengers: Doomsday, llovieron las críticas contra Marvel Studios y esto se debe a que hay otra gran parte de los fanáticos que creían que la historia de Steve Rogers ya estaba terminada. Además, todas las series y películas que se lanzaron desde entonces perderían toda utilidad por centrar la esperada película en un personaje que no aparece en la pantalla desde 2019.

Pero esto es justamente lo que se explicó en Avengers: Endgame, ya que los viajes en el tiempo no modifican directamente el futuro de una línea temporal, sino que crean una nueva en paralelo. Esto es revelado por Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo) cuando James Rhodes (Don Cheadle) bromea con respecto a la posibilidad de viajar al pasado para asesinar al villano Thanos cuando recién había nacido y no tenía las gemas del infinito. Al respecto, el científico verde explicó: “Primero que nada, eso es horrible. Y segundo, el tiempo no funciona así. Cambiar el pasado no cambia el futuro (...) No sé por qué todos creen eso, pero no es verdad. Pensá por un momento, si viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro, y tu antiguo presente se vuelve tu pasado, que ahora no se puede modificar con tu nuevo futuro”.

Bruce Banner explicó cómo funcionan los viajes en el tiempo en Marvel

De esta manera, todo lo que pase en Avengers: Doomsday será una nueva historia completamente distinta y nada tendrá que ver con el desenlace de Avengers: Endgame. Según distintas filtraciones, lo más probable es que Victor von Doom / Doctor Doom (Robert Downey Jr.) se encuentre en la búsqueda de llevarse a los hijos de los principales superhéroes de Marvel Studios con el objetivo de que todos lo sigan y se encuentren en un mismo lugar. Por eso, la repentina aparición de Steve Rogers con un bebé no es ninguna casualidad y hay grandes chances de que el villano se lleve al recién nacido para poder “reincorporarlo” a la línea central, algo que seguramente también ocurra con Franklin Richards, fruto de la relación de Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal) y Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby) en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps).

De forma más sencilla, se estima que el regreso de Steve Rogers no cambiará lo que fue la aparición de su versión como adulto mayor en el final de Avengers: Endgame, si no que todo seguirá de la misma manera pase lo que pase. En este sentido, es muy probable que existan dos personajes que interpreten al Capitán América en Avengers: Doomsday, con dos escudos (que en realidad será el mismo) y todo el traje completo.

Cuáles son los otros actores que ya fueron confirmados para Avengers: Doomsday

En agosto de 2025, Marvel Studios decidió realizar un anuncio histórico para revelar quiénes iban a ser parte de Avengers: Doomsday y desde la productora cinematográfica se tomaron varias horas para confirmar a todo el elenco, por lo que se armó mucha expectativa alrededor de los 27 nombres:

Chris Hemsworth (Thor).

(Thor). Vanessa Kirby (Sue Storm / Mujer Invisible).

(Sue Storm / Mujer Invisible). Anthony Mackie (Sam Wilson / Capitán América).

(Sam Wilson / Capitán América). Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldado de Invierno).

(Bucky Barnes / Soldado de Invierno). Letitia Wright (Shuri / Pantera Negra).

(Shuri / Pantera Negra). Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man).

(Scott Lang / Ant-Man). Wyatt Russell (John Walker / US Agent).

(John Walker / US Agent). Tenoch Huerta Mejía (Namor).

(Namor). Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa).

(Ben Grimm / La Cosa). Simu Liu (Shang-Chi).

(Shang-Chi). Florence Pugh (Yelena Belova / Viuda Negra).

(Yelena Belova / Viuda Negra). Kelsey Grammer (Hank McCoy / Bestia).

(Hank McCoy / Bestia). Lewis Pullman (Bob Reynolds / Sentry).

(Bob Reynolds / Sentry). Danny Ramírez (Joaquín Torres / Falcon).

(Joaquín Torres / Falcon). Joseph Quinn (Johnny Storm / Antorcha Humana).

(Johnny Storm / Antorcha Humana). David Harbour (Alexei Shostakov / Guardián Rojo).

(Alexei Shostakov / Guardián Rojo). Winston Duke (M’Baku).

(M’Baku). Hannah John-Kamen (Ava Starr / Fantasma).

(Ava Starr / Fantasma). Tom Hiddleston (Loki).

(Loki). Patrick Stewart (Charles Xavier / Profesor X).

(Charles Xavier / Profesor X). Ian McKellen (Erik Lehnsherr / Magneto).

(Erik Lehnsherr / Magneto). Alan Cumming (Kurt Wagner / Nightcrawler).

(Kurt Wagner / Nightcrawler). Rebecca Romijn (Raven Darkhome / Mística).

(Raven Darkhome / Mística). James Marsden (Scott Summers / Cíclope).

(Scott Summers / Cíclope). Channing Tatum (Remy LeBeau / Gambito).

(Remy LeBeau / Gambito). Pedro Pascal (Reed Richards / Sr. Fantástico).

(Reed Richards / Sr. Fantástico). Robert Downey Jr. (Victor von Doom / Doctor Doom).

Marvel anunció parte del elenco de Avengers: Doomsday de una forma especial

Esta lista dejó a muchas figuras fuera, como son los casos de Benedict Cumberbatch (Stephen Strange / Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Bruja Escarlata), Hugh Jackman (James ‘Logan’ Howlett / Wolverine), Ryan Reynolds (Wade Wilson / Deadpool) y Tom Holland (Peter Parker / Hombre Araña), por mencionar a algunos de los principales protagonistas y personajes queridos de Marvel Studios.