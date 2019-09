Stephen King: "Creo que 'Stranger Things' le debe algo a 'It'"

Stephen King presenta un nuevo libro en noviembre, El instituto, y ya tiene fecha para el siguiente: If It Bleeds se edita en 2020 Crédito: Krista Schlueter-The New York Times

Andy Greene 5 de septiembre de 2019

Aún faltaban meses para que Donald Trump fuera elegido presidente cuando Stephen King empezó a escribir su próxima novela. Pero El instituto -que se publicará en noviembre en Argentina y se centra en un niño secuestrado y encerrado en un establecimiento misterioso- probablemente remita a los lectores a la política inmigratoria de la Casa Blanca. "No puedo evitar ver similitudes entre El instituto y esas fotos de niños en jaulas", dice King. "A veces la ficción va más rápido que los hechos".

No es la primera vez que King predice un futuro político: su libro de 1979 La zona muerta trataba sobre un aspirante a presidente estilo Trump que amenazaba con un apocalipsis. "La ficción ya ha anticipado a Trump", dice King, "pero siempre como una pesadilla. Ahora la pesadilla está acá. Pero no quiero forzar mi visión del mundo sobre la gente. Yo no soy George Orwell, y este libro no es 1984".

King habla por teléfono desde su casa en Maine, un par de semanas después de viajar a Foxborough, Massachusetts, para ver a los Rolling Stones. ("Keith parecía un poco inseguro al principio, pero después se prendió fuego"). Sigue disfrutando del renovado interés por su obra luego de It, de 2017, que se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia y hoy estrena su segunda parte, It 2. "Creo que muchos chicos vieron la miniserie de It [de 1990] con Tim Curry, y se cagaron en las patas", dice King. "No veían la hora de volver a verla".

Como It, El instituto trata sobre un grupo de niños que se unen para combatir una fuerza maligna. Pero esta vez tienen poderes psíquicos y los adultos que manejan el establecimiento los obligan a hacer experimentos. "Quería escribir un libro como Tom Brown's School Days", dice King, en referencia al clásico de Thomas Hughes de 1857 sobre una escuela pupila británica. "Pero en el infierno".

El trailer de It 2, la nueva entrega de la adaptación cinematográfica del libro de Stephen King 02:55

Video

Un libro sobre niños clarividentes que luchan contra una organización oscura seguro ocasionará comparaciones con Stranger Things. La cual, por supuesto, estuvo enormemente inspirada en libros de Stephen King. "Creo que le debe algo a It", dice el autor. "Otro libro sobre niños que son débiles por sí mismos, pero que juntos pueden ser fuertes".

El instituto podría ser el próximo proyecto de King en ser adaptado por Hollywood, luego de The Stand, Castle Rock, y muchas otras series de TV, además de siete películas que tiene en desarrollo. King debe aprobar el guion de todas. "Tienen que trabajar", dice. "No puede tener 19 páginas de flashbacks de cuando los personajes eran chicos".

La adaptación cinematográfica de la secuela de El resplandor de 2013, Doctor Sueño, sale en noviembre, con Ewan McGregor como un Danny Torrance adulto. Si bien King siempre odió el film que hizo Stanley Kubrick a partir de su libro en 1980, en el que cambió mucho la historia, les permitió a los realizadores de Doctor Sueño usar elementos de la versión de Kubrick. "Mi problema con la película de Kubrick fue que es muy fría", dice King. "La razón por la que no tuve problemas con el guion fue que agarraron algo del material de Kubrick y lo calentaron".

El próximo libro de King, If It Bleeds, saldrá en 2020. Ya está trabajando en la novela siguiente. "Tengo 71 años", dice King, "y mucha gente de mi edad ya ha sido olvidada. Yo tuve una ola de éxito al final de mi carrera. Es muy gratificante".

Naturalmente, el retiro no pasa por su cabeza. "Esa es una decisión de Dios, no mía", dice. "O me desplomaré sobre el escritorio, o me quedaré sin ideas. Lo que uno nunca quiere es pasar vergüenza. Siempre que sienta que estoy haciendo un buen trabajo, no me veo dejándolo".