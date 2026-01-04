La dura crítica de Stephen King al ataque de EE.UU. a Venezuela

En la madrugada del 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su pareja, Cilia Flores. Asimismo, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, explicó que el líder venezolano responderá principalmente por cargos de conspiración narcoterrorista. La noticia impactó a nivel mundial y generó que varias personalidades públicas se refirieran al respecto, entre ellos el escritor Stephen King.

La detención se realizó luego de que Estados Unidos ingresara a Venezuela con fuerzas militares y bombardee distintos puntos militares de Caracas. “En realidad fue una operación brillante”, detalló para The New York Times el presidente Trump, quien horas más tarde compartió una fotografía de la captura del líder chavista a través de Truth Social.

El post de Donald Trump

La captura de Maduro abrió un intenso debate en redes y mientras algunos celebraron la libertad del pueblo venezolano de lo que parecía ser una dictadura interminable, otros cuestionan la decisión de Trump y pusieron en tela de duda sus motivos y su preocupación por la lucha contra el narcotráfico, ya que se especula que la verdadera causa tiene que ver con la recuperación del petróleo.

Aunado a ello, el escritor estadounidense de novelas de terror y literatura fantástica, Stephen King, compartió en redes sociales su postura y criticó el actuar del gobierno norteamericano y la doble moral de su posición frente a los conflictos internacionales y la lucha contra el narcotráfico.

A través de un mensaje en la plataforma de X, señaló: “Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja”. De esa manera, dio a entender que el discurso utilizado por Trump para justificar el ataque a Venezuela no es del todo honesto y que, en realidad, no actuó con justa parcialidad.

Stephen King criticó en X las acciones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela (Foto: Captura de pantalla de X)

“No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga)”, continuó en su mensaje y puso sobre la mesa la existencia de intereses ocultos por parte del Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, agregó: “Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más”.

La publicación ya cuenta con más de 2,5 millones de visualizaciones y más de 100 mil reacciones. Finalmente, el mensaje del autor de la famosa saga de terror It, generó gran conversación, con posturas a favor y en contra. Algunos de los comentarios y respuestas más populares en el post son: “Los venezolanos y la gente de otros países de Sudamérica celebran esta acción. ¿Por qué no lo haces tú?”; “Trump le entrega Ucrania a Putin a cambio de que este le permita tomar posesión de Venezuela. Dos jefes mafiosos jugando con la vida de la gente” y “Basta de ambigüedades. ¿A quién le importa el carácter de Maduro? No deberíamos estar invadiendo naciones soberanas, punto”.

Por Miriam De Santos Morales