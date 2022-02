Steven Soderbergh se suma a las voces en contra del cine de superhéroes con un peculiar argumento

Desde hace tiempo, la predominancia que tienen en las salas las películas de superhéroes levantó numerosas críticas de prestigiosos directores. Uno de ellos es Martin Scorsese, quien hace algunos años, se pronunció en contra de Marvel diciendo que, más que films, parecían “parques de diversiones”. Entonces, comenzó una oleada de voces en contra de este género que nunca cesó, y a esa lista de nombres que no ve con buenos ojos a estas creaciones, se suma ahora Steven Soderbergh.

El fructífero director de Traffic -quien, por estos días, está presentando su film Kimi- reconoció que no se sentiría cómodo formando parte de una franquicia de películas. A diferencia de otros autores que aceptan con entusiasmo realizar algún título con personajes de Marvel o DC (como es el caso de Sam Raimi, Jame Gunn o Chloé Zhao), Soderbergh no está interesado en sumar su mirada a ese mundo; y en una entrevista, explicó cuál considera que es el punto más débil de esas propuestas.

Soderbergh no se siente atraído por el cine de superhéroes, porque allí no hay lugar para las escenas de sexo. Reuters

En una charla con The Daily Beast, Soderbergh argumentó qué le sucede frente a las historias de corte fantástico o que tienen héroes de ingredientes extraordinarios: “Yo no soy un snob y, de ninguna manera, considero que eso esté en un nivel inferior, sino que realmente todo se trata de saber qué universo ocupa uno como narrador. Soy demasiado terrenal como para verme en un universo en el que las leyes Newtonianas no existen. Me falta imaginación en ese sentido. Debido a eso, mi única incursión en la ciencia ficción fue, esencialmente, en un drama de personajes que transcurría en una nave espacial” (en referencia a Polaris, estrenada en 2002).

Más adelante, y concretamente en lo referido a los superhéroes, el realizador apuntó: “Por otra parte, al entender ese mundo y escribir o supervisar la escritura de la historia y de estos personajes, capaces de manipular el tiempo, desafiar la gravedad y disparar rayos de sus dedos, se encuentra el hecho de que nadie tiene relaciones sexuales. ¡Nadie tiene sexo!”.

Tras detallar lo extraño que eso le resulta, agregó: “No sabría qué decirle a la gente sobre cómo comportarse en un mundo en el que eso no se menciona. En los universos de espectáculos de fantasía, por lo que sé, usualmente no hay mucha gente acostándose, ni se plantean cosas cómo quién le paga a esa gente, para quién trabajan o cómo es que lo que hacen se convierte en un trabajo”.

(De izquierda a derecha): Ikaris (Richard Madden) y Sersi (Gemma Chan) en ETERNALS de Marvel Studios. Foto: Sophie Mutevelian © Marvel Studios 2021. Todos los derechos reservados. Sophie Mutevelian - Marvel Studios

En lo referido a las adaptaciones de Marvel y DC, Steven Soderbergh tiene un argumento sólido. En las numerosas películas de superhéroes, la ausencia de escenas íntimas es notable, algo que también se refleja en el cine mainstream en general (en comparación a lo que sucedía en los setenta, ochenta o noventa). Por ese motivo, Eternals resultó una verdadera sorpresa, dado que incluye una escena de esa naturaleza entre un superhéroe y una superheroína. En ese film, Sersi (Gemma Chan) y Ikaris (Richard Madden) tienen relaciones sexuales, algo que fue de gran significancia dentro de esa película. Sobre este punto, en una nota, Madden explicó: “Yo simplemente veía esa escena como parte del relato de estos dos personajes, que tenían un momento de intimidad. Nunca la pensé dentro del contexto del universo Marvel, o siquiera dentro de Disney”.