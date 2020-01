Streaming: cinco films nominados al Oscar que no te podés perder

Perdí mi cuerpo, nominada como mejor película de animación Crédito: NETFLIX

17 de enero de 2020

Perdí mi cuerpo. En plena temporada de premios y con las nominaciones a los Oscar anunciadas esta semana, los seguidores de este tipo de galardones se apurarán para ver las películas nominadas antes de la entrega de premios que se realizará el 9 de febrero. Claro que preocupados con las categorías principales, algunas pueden pasar por alto. Entre ellas la de animación y más específicamente esta notable película francesa. Ganadora de la Quincena de realizadores del festival de cine de Cannes, el film explora la historia de Naoufel. En realidad en un comienzo lo que el espectador ve es una mano separada de su cuerpo. El recorrido a través de la vida del personaje desde su infancia hasta su juventud está relatada a través de una animación prodigiosa y un guión que está a la altura de la sensibilidad de las imágenes.

Nominado a mejor film de animación. Disponible en Netflix

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame. Siempre queda algún despistado que no llegó a ver en las salas de cine la película de la que todos hablan. O el espectador sensato que decidió evitar a las multitudes pochocleras para ver el film en cuestión en sus propios términos, en su propio territorio. Así, ahora está disponible en Amazon Prime Video Avengers: Endgame, la película de superhéroes que como no juega a la solemnidad como Guasón sólo consiguió una nominación-merecida-, en la categoría de mejores efectos visuales. El film que reúne supuestamente por última vez a la primera generación de superhéroes de Marvel tiene mucho de evento cinematográfico y otro tanto de montaña rusa-para citar a Martin Scorsese-, que resulta en poco más de tres horas de entretenimiento efectivo y con momentos de lograda emoción para fanáticos y no tanto.

Nominada a mejor efectos visuales. Disponible en Amazon Prime Video

Klaus Crédito: Netflix

Klaus. Este no es un relato de superhéroes pero sí utiliza el recurso de la historia de origen tan transitado en ese tipo de películas. En este caso se trata de contar el cómo y porqué de muchas tradiciones navideñas que atraviesan épocas y culturas. Según la historia escrita y dirigida por el español Sergio Pablos ( Mi villano favorito), eso de los regalos, la entrega a través de la chimenea y el trineo tirado por renos que se pasa toda la noche visitando la casa de los niños que se portaron bien durante el año se lo debemos a Jesper, el holgazán hijo del dueño del correo. Exiliado a un inhóspito pueblo nevado Jesper está desesperado por huir del lugar y encuentra la solución a sus problemas gracias a Klaus, un fabricante de juguetes algo hosco y de larga barba blanca. Tierno e ingenioso el film vale la pena más allá de la época de fiestas.

Nominada a mejor film de animación. Disponible en Netflix

Había una vez en... Hollywood

Había una vez en...Hollywood. Disponible en el sistema On Demand de Flow, la película de Quentin Tarantino se estrenó en agosto en la Argentina. Tan alejada de la temporada de premios que un film con menos atractivos hubiera quedado olvidado y sepultado bajo la avalancha de estrenos más conscientes del calendario. Sin embargo, el film consiguió permanecer tan vigente y presente en la mente del público como en la de los votantes de los premios de la Academia que la nominaron en diez categorías, incluyendo la de mejor película, actor principal (Leonardo DiCaprio), secundario (Brad Pitt) y director para Tarantino. Una mirada nostálgica lejos de toda sensiblería sobre el Hollywood de los años sesenta, el film se perfila como uno de los favoritos de la noche de los Oscar. Después de todo, nada le gusta más a la industria del cine.

Nominada a mejor película. Disponible en Flow

American Factory Crédito: Netflix

American Factory. Entre todas las estrellas que asistirán a la ceremonia de entrega a los Oscar el domingo 9 de febrero estarán Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Charlize Theron, por citar a algunos de los nominados que probablemente sean eclipsados si los productores de este documental de Netflix deciden asistir a la fiesta. Es que American Factory es el primer film para Netflix de la productora High Ground fundada por Barack y Michelle Obama. Lo cierto es que, más allá de quién está detrás de la realización del documental dirigido por Steven Bognar y Julia Reichert, la historia que cuenta el film tiene fuerza por sí misma. A través del relato del cierre de una fábrica de autos en Ohio y su reapertura como una empresa china, los directores exploran los costados desconocidos y más complicados de la globalización.

Nominado a mejor film documental. Disponible en Netflix