Guillermo Francella, con estrenos en cine y teatro: “Tenía mucha ganas de poner un pie en España”

El actor anticipa detalles de la película que filmó en las Islas Canarias, que llega a las salas este jueves, y de su regreso al teatro como protagonista de la obra Desde el jardín

En la vida de todos los días conocemos de sobra la apasionada y plena fidelidad que Guillermo Francella expresa hacia una única camiseta, la de Racing. Pero cuando se trata de cuestiones artísticas, uno de los más exitosos actores argentinos sabe que es necesario repartir el juego y desplazarse al mismo tiempo por diferentes canchas con el mismo compromiso y la misma entrega.

Ya bastante acostumbrado a eso de encarar dos desafíos simultáneos de alto perfil, Francella se dispone a hablar de ellos en una charla mano a mano con LA NACION. La larga experiencia del oficio seguramente influye en la pose relajada que mostrará durante toda la entrevista. Detrás de ese gesto y de su característica sonrisa, sin embargo, también asoma el brillo de la eterna curiosidad de un actor por hacer algo nuevo o distinto

“Yo tenía muchas ganas de poner un pie en España”, es lo primero que dice sobre Playa de Lobos, la producción íntegramente española filmada en Fuerteventura (Islas Canarias) que lo tiene como protagonista junto al malagueño Dani Rovira y llega a los cines argentinos este jueves 26.

En paralelo a la promoción de este lanzamiento (que trajo también a Buenos Aires a su director, el gallego Javier Veiga, y su esposa, la actriz santanderina Marta Hazas), Francella está en la etapa final de ensayos de su regreso al teatro como figura central de una nueva versión de Desde el jardín, adaptada y dirigida por Marcos Carnevale a partir del best seller de Jerzy Kosinski. El estreno en el complejo Metropolitan está previsto para el 28 de marzo.

Francella ya había participado en una coproducción hispano-argentina (¡Atraco!, en 2012, junto con Nicolás Cabré y Daniel Fanego), pero nunca había sido convocado para sumarse a una película 100% española como Playa de lobos. “El guion que me envió Javier Veiga me gustó muchísimo No lo conocía, tuvimos charlas con Zoom y nos encontramos en Miami. Me atrajo mucho su cabeza y también sus ganas de tenerme en la película”, detalla.

Francella, el director Javier Veiga (que tiene un pequeño papel actoral) y Dani Rovira en Playa de lobos Buena Vista Internacional

-Ahora que la película ya está hecha, ¿cómo podrías definirla?

-Es un tour de force. Tiene una estructura teatral a partir del vínculo fortuito entre dos personas en una playa: un chico ingenuo que trabaja en un balneario y un turista con el que se va generando una esgrima verbal simpática que, de a poquito, se empieza a oscurecer hasta convertirse en un thriller realmente interesante.

-Venís explorando mucho ese giro últimamente con tus personajes, especialmente en El encargado.

-Explorar eso, como actor, es maravilloso. Me seduce mucho recibir guiones así. Intento despojarme de mis recursos propios y meterme en algo antagónico, personificando a seres con los que no comulgo en lo más mínimo. Eso me permite volar.

-¿Cuánto tiempo te llevó el rodaje en las Canarias?

-Tuvimos una semana de prueba de vestuario y ensayos en Madrid y después nos fuimos a Fuerteventura. Al ser una única locación, la playa, y con un solo vestuario, rodar no fue tan complicado. Fueron seis semanas en total, filmando casi todo el tiempo de noche.

Francella, antes de un doble desafío cinematográfico y teatral Buena Vista Internacional

-El guion es de hierro y no da la impresión de que se le haya agregado una coma.

-Tal vez hubo que “argentinizar” un poco a mi personaje en algunas partes. Trabajamos una semana entera en Buenos Aires, viendo términos y giros idiomáticos.

-Te encontraste con algo inesperado previo al rodaje que se comentó mucho en España, un accidente automovilístico.

-Sí, fue algo muy feo. Íbamos una noche a cenar con una productora argentina, Florencia Masri, su hija, y mi hermano Ricardo, que me acompañó unos días allá, y resulta que Fuerteventura está plagada de rotondas que a veces no están bien iluminadas. En un giro, un auto nos chocó de costado. Mi hermano y yo fuimos los más lastimados, yo un golpe fuerte en el brazo y mi hermano en la cabeza. Pero fueron contusiones, nada más. Nos faltaban apenas 12 horas para empezar el rodaje.

Francella como un enigmático turista en la película filmada en playas de las islas Canarias Buena Vista Internacional

-El golpe no te impidió filmar.

-Para nada. Pero fue duro, feo. Nunca en mi vida había tenido un accidente.

-¿Esta película podría ser el comienzo de un camino futuro para vos en España? ¿Surgieron otros proyectos?

-El encargado fue furor en España y Homo Argentum gustó muchísimo. Capaz que Playa de lobos funciona como una buena carta de presentación para volver a hacer algo en España. Todavía no hay nada cerrado. Hace poco estuve por allí presentando Playa de Lobos y Homo Argentum, las dos casi juntas, y también pude acompañar a mi hijo Nicolás, que acaba de filmar una película en Barcelona. Me gusta mucho España y si aparece otro proyecto que me lleve allí un par de meses, encantado, pero yo estoy muy a gusto viviendo y trabajando en mi país.

-Playa de lobos está por estrenarse en cines. Lo mismo pasó con Homo Argentum, que fue un éxito inmenso. Mientras tanto venís de hacer con gran repercusión varios proyectos para el streaming, desde Granizo hasta El encargado. ¿Qué te dice todo esto?

-Yo veo un retroceso en los cines que tiene mucho que ver con el rendimiento de las plataformas, que nos dieron una visualización enorme. Contenidos locales que pueden verse en cualquier país, generando algo fantástico para los artistas. Y así como la gente fue dejando de ir al cine eso no ocurre con el teatro, que está intacto. Allí no mermó la cantidad de espectadores, al contrario. Se mantiene y sigue en aumento.

Francella, antes del estreno de Playa de lobos y en pleno trabajo de ensayos teatrales con Desde el jardín Buena Vista Internacional

-Ahora te toca volver al cine.

-Cuando hay algo original o distinto, como sucedió con Homo Argentum más allá de haberse generado un debate absurdo alrededor de una sátira hermosa basada en una película italiana, Los monstruos, que hablaba de la idiosincrasia con crítica social, el cine puede convocar al público. Ojalá que, de a poco, pueda recuperarse esa rutina maravillosa, porque se está perdiendo y es una pena.

El cine argentino

-Hace poco te sumaste a una petición masiva del sector audiovisual para frenar los artículos de la reforma laboral que promueven la derogación de los impuestos específicos destinados al financiamiento del cine argentino.

-El Incaa debe tener una autonomía financiera. Se tiene que mantener. Tengo entendido que la aplicación de ese proyecto fue postergada en el Congreso. Al Incaa no hay que tocarlo en ese sentido. Claro que hay que mejorar allí cosas internas, pero eso es harina de otro costal.

-¿Y qué quedó de aquella polémica tan fuerte sobre Homo Argentum de la que también participaste activamente?

-Hay gente a la que le gusta mucho generar este tipo de cosas, son especialistas. Lo que yo dije era para sonreír, no para generar debate. Pero para algunos es el tema de su vida eso de generar debate donde no existe. Se armó un revuelo de la nada. No hubo ninguna polémica, al contrario, la generaron por sí sola. Mis dichos no tuvieron nada que ver con lo que después repercutió. Y lo que yo dije en su momento no era para generar tanto revuelo. Pero hay gente para la cual discutir es el único tema de su vida. Esto me hace acordar mucho a Chance Gardiner, el personaje protagónico de Desde el jardín. Cada uno interpreta lo que quiere interpretar o ex profeso interpretar algo para generar debate. Gardiner es eso, un personaje que tiene una condición, un diagnóstico puntual: todo lo que expresa lo hace con metáforas climáticas o de jardinería, y a partir de ellas todos interpretan que es un sabio o un genio, cuando resulta que el hombre no lee ni escribe.

La primera imagen de Guillermo Francella como el protagonista de Desde el jardín Prensa

-Antes de entrar de lleno en Desde el jardín, hablemos de Homo Argentum 2 y tus próximos proyectos con la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat.

-De mi parte, no creo que haya un Homo Argentum 2. Ya me lo preguntaron, se corrió esa versión, pero no lo sé. Me parece que las cosas hay que dejarlas allá arriba donde están. Con El encargado sí, es posible que continuemos. En mayo ya sale la cuarta temporada y se empezó a hablar de la posibilidad de una quinta. Es un personaje que adoro. ¿Viste que cuando avanzan las temporadas de una serie se va notando una respuesta decreciente? Con El encargado pasa todo lo contrario: el interés va en aumento. Se generó un fenómeno mundial, no solo aquí en la Argentina, que me seduce seguir haciéndolo. También está dando vueltas la posibilidad de hacer otra película con Cohn y Duprat. Yo, encantado, feliz de seguir trabajando con ellos. Los respeto mucho.

-¿Cuándo se estrena Desde el jardín?

-A fines de marzo. Estamos en plena época de ensayos. Me acompañan Andrea Frigerio, Daniel Miglioranza, Carla Pandolfi, Víctor Laplace, Martín Seefeld, Enrique Moreira, Horacio Erman.

-¿Y cómo surgió esta idea?

-Siempre tuve en la cabeza esta obra. Me impactaron la película y el trabajo de Peter Sellers. Yo siempre fui amante del neorrealismo y la comedia italiana, pero también me marcó una corriente totalmente distinta, mucho más austera, de la cultura inglesa.

"Siempre tuve en la cabeza esta obra", dice Francella sobre la adaptación teatral de Desde el jardín que protagonizará a fines de marzo Buena Vista Internacional

-En las primeras páginas del libro, Jerzy Kosinski describe a Chance como una de sus plantas: “Callado, abierto y feliz cuando brillara el sol, y melancólico y abatido cuando lloviera”.

-Todo tiene que ver con eso. Él habla de las raíces que no se cortan y que todo va a andar bien en el jardín, y la gente cree que está hablando de otra cosa. Es algo maravilloso. Interpretan en vez de escuchar lo que está queriendo decir. Tiene una ternura y una profundidad que pocas veces vi en un texto de esas características. A veces, en el ensayo, nos reímos y a veces se nos ponen los ojos vidriosos. Es un personaje hermosísimo.

-Debe ser un gran desafío actoral encontrar el tono exacto para un personaje que parece ajeno a todo lo que le pasa.

-Así es, especialmente en los silencios y las pausas, que en el teatro son muy importantes para generar toda esa pureza y sensibilidad. También la incomodidad a la que se enfrenta, porque alguien se enamora perdidamente de él y él no entiende nada del amor, ni de nada. Mira sin ver.

-Debe ser también un desafío interesante el trabajo escenográfico, sobre todo con el jardín.

-Va a haber mucho de eso. Va a haber proyecciones en distintos momentos de la trama, como cuando sale a la calle o sufre el accidente. Por ahora hay un montón de cosas que me las cuentan o las vi en la pantalla de la computadora. Falta poco para que las pueda ver en el escenario.

Francella, caracterizado como el protagonista de Playa de lobos Buena Vista Internacional

-Una de las características que tiene Desde el jardín es la imagen de Peter Sellers como Chance en el cine.

-No sé si viste ya algunas fotos en las redes. Todo es muy hermoso porque lo hicimos tal cual, con la misma textura: el bombín, el delantal. Él regando las plantas en traje.

-¿Cómo dosificás el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio?

-Vengo de dos años de trabajo muy duros, 2024 y 2025. Filmé Playa de Lobos, preparé todo el maquillaje de prótesis y pelucas para Homo Argentum, después filmé la película, después El encargado 4. Después pude descansar un poco hasta que apareció Desde el jardín, para mayo el estreno de El encargado 4, en junio una película de la que ya hablar{e y quizás en el último trimestre del año, El encargado 5.

-Y en el medio, siempre algún tiempo para seguir a Racing.

-Esa pasión no desaparece jamás. Voy siempre a la cancha, me gusta mucho acompañar a los jugadores; estoy muy contento con nuestro club, con nuestro técnico y nuestro plantel. Muchas veces me acerco, me invitan a comer asado, comparto tiempo con los jugadores y, por más que tengo la cabeza muy concentrada en el trabajo, siempre que puedo estoy en los momentos de partido. Es algo más fuerte que yo.