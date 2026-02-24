Daniel Burman será el responsable de los contenidos originales de Disney+ realizados en América Latina

El comienzo de año llegó con novedades en la organización interna de los estudios Disney. La usina de producción más reconocida en el mundo anunció a principios de febrero que, después de más de dos años de exhaustiva búsqueda, el ejecutivo Josh D’Amaro será quien reemplace al legendario Bob Iger en la conducción del gigante del entretenimiento a partir del mes que viene. Un cambio que, como suele suceder en estos casos, en el mediano plazo afecta a los contenidos que llegan al público y también inspira modificaciones en toda la intrincada red de responsabilidades de la empresa. En ese contexto hoy, se confirmó que el cineasta y productor argentino Daniel Burman fue designado como responsable del contenido original de América Latina para Disney+, una responsabilidad que asumirá a partir del 25 de marzo, exactamente una semana después de que se efectivice el ascenso de D’Amaro y su equipo.

Burman estará a cargo de la estrategia de contenido original de Disney+ en América Latina y reportará a Eric Schrier, presidente de los estudios televisivos y la estrategia global de TV de Disney. En el plano local, el realizador argentino trabajará en colaboración con Martín Iraola, presidente de The Walt Disney Company en América Latina. “Estoy muy emocionado por esta oportunidad. Trabajar junto a los equipos de Disney, donde la narración de historias siempre fue un sello distintivo, es profundamente inspirador. Espero impulsar nuevas oportunidades para la comunidad creativa de América Latina, con el objetivo de desarrollar historias vibrantes y relevantes que sean un auténtico reflejo de nuestra región”, señaló Burman en el comunicado oficial que se dio a conocer esta tarde.

Natalia Oreiro, Sebastián Borensztein y Daniel Burman en la 52va. entrega de los premios Emmy internacionales Dia Dipasupil - Getty Images North America

Director de cine, productor, guionista, showrunner y ejecutivo con amplia trayectoria internacional, el realizador de películas como El abrazo partido, ganadora del gran premio del jurado en el festival de Berlín, El rey del Once y Transmitzvah, entre otras, y series como Iosi, el espía arrepentido y Cometierra —desarrolladas a través de la productora The Mediapro Studio a la que el creador se incorporó en 2017 con Oficina Burman, su usina de contenido fundada en 2014. Entre las ficciones desarrolladas por su equipo para las principales plataformas globales estuvieron Pequeña Victoria-nominada a un premio Emmy Internacional y ganadora del Rose d’Or a la Mejor serie de televisión- Las maldiciones (disponible en Netflix), la mencionada Iosi, el espía arrepentido que obtuvo tres nominaciones a los Premios Emmy internacionales y la todavía inédita comedia dramática El resto bien, protagonizada por Benjamín Vicuña que se presentó en el mercado de series del festival de Berlín la semana pasada.

“La carrera de Daniel refleja una extraordinaria combinación de excelencia artística y visión estratégica. Su trayectoria demuestra una habilidad única para contar historias profundamente locales que trascienden fronteras. Su experiencia en el desarrollo de organizaciones creativas, así como en la realización de producciones reconocidas internacionalmente, lo posiciona de manera excepcional para potenciar nuestras producciones locales y elevar el nivel de nuestros contenidos originales en América Latina, en plena sintonía con nuestro portafolio global”, afirmó Schrier en el comunicado dónde Iraola se refirió a Burman como “el líder indicado para llevar las historias de la región a las audiencias de todo el mundo”.

En lo inmediato, entre las producciones originales realizadas para la plataforma Disney+ en América Latina ya anunciadas para este año figuran Dear Killer Nannies. Criado por sicarios, la serie latinoamericana creada por Sebastián Ortega inspirada en la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del máximo líder del cártel de Medellín; y el regreso de éxitos como El encargado —será la cuarta temporada de la comedia negra protagonizada por Guillermo Francella—, la segunda temporada de la comedia romántica brasileña Bia y Víctor: amor de mi vida, los nuevos episodios de la futbolera O11CE y el retorno de Soy Luna.