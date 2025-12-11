Daniel Day-Lewis tomó partido tras el ataque de Quentin Tarantino a Paul Dano, su coprotagonista en Petróleo sangriento

Hay artistas que prefieren darse a conocer a través de sus obras. Otros, se sienten mejor si utilizan su fama para amplificar la voz de los que no tienen lugar en los medios, posicionándose ante situaciones que aquejan a su propia sociedad y al mundo en general. Y en un tercer grupo están los que necesitan salir a opinar mediáticamente sobre cualquier cuestión, importante o no, desde un pedestal y con un narcisismo pueril. En el último tiempo, el multipremiado Quentin Tarantino demostró que pertenece a este grupo: con la misma crudeza que suele distinguir a sus películas, el director destrozó, sin razón aparente, a varios actores de Hollywood usando tan solo un puñado de palabras.

Quentin Tarantino en la última edición del Festival de Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

El realizador fue invitado al podcast del autor de Psicópata americano, Bret Easton Ellis, para hacer un repaso de sus 20 películas favoritas de este siglo y, prestándose al juego, ubicó en quinto lugar a Petróleo sangriento. En ese contexto, reveló que el film de Paul Thomas Anderson podría ocupar una mejor posición si no fuera por uno de sus protagonistas. “Daniel Day-Lewis está genial. También rescato la calidad artesanal de la vieja escuela de la película. Tenía el trabajo de los films del viejo Hollywood sin intentar serlo. Es la única película que ha hecho, y se lo comenté, que no tiene un set piece [una escena cuidadosamente planificada y elaborada que se destaca por su impacto visual ] . El incendio es lo más parecido a un set piece. Él tenía que lidiar con la narrativa, con la historia, y lo hizo increíblemente bien”, comenzó analizando.

Paul Dano en una escena de Petróleo sangriento Photo by Melinda Sue Gordon

Y explicó: “Petróleo sangriento podría estar en el primero o segundo puesto si no fuera un problema grande, gigante... Y este problema es Paul Dano. Obviamente, se supone que es una película de dos personajes, pero es drásticamente obvio que no lo es. Dano es muy flojo. Es el eslabón débil. Austin Butler hubiera sido fantástico en ese papel. Es un tipo flojo, flojo, nada interesante. El actor más flojo del sindicato de actores”.

Esta no es la primera vez que Tarantino habla sobre Dano en estos términos. En 2017, afirmó, también hablando sobre Petróleo sangriento: “La interpretación no es mala, no hay nada malo en ella... Simplemente, no está al nivel y el calibre de Daniel Day-Lewis, y si los dos personajes se supone que pelean durante la película, Daniel Day-Lewis es Muhammed Ali y Paul Dano es Jerry Quarry”.

Petróleo sangriento transcurre en California, a comienzos del siglo XX, y cuenta la historia de dos hombres, Daniel Plainview y Eli Sunday. Plainview (Day-Lewis), es un minero convertido en petrolero, que hará lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Sunday (Dano) es el predicador local y autoproclamado sanador, dueño de una granja que el petrolero adquiere.

Daniel Day-Lewis en una fotografía promocional del film HO - X80001

Tarantino también criticó con rudeza y con la misma arbitrariedad a Owen Wilson y Matthew Lillard, y una vez que sus declaraciones se hicieron públicas, fueron varios los actores y personalidades de la industria que salieron a respaldar a los tres actores. Este jueves, se sumó la voz que faltaba: la de Daniel Day-Lewis.

La manera en la que el protagonista de El nombre del padre dio a conocer su posición fue extraña. Luego de que una cuenta de Instagram administrada por un fan publicara: “Paul Dano es uno de los mejores y más talentosos actores de su generación”, The Guardian se puso en contacto con el actor para conocer su opinión. Y sus palabras fueron contundentes: “Apoyo ese sentimiento”.

Los protagonistas de Petróleo sangriento en la escena en la que sus personajes sellan un trato que desatar varios conflictos

Antes de compartir elenco en Petróleo sangriento, Dano y Day-Lewis trabajaron juntos en la película de La balada de Jack y Rose (2005), que fue escrita y dirigida por la esposa del actor británico nacionalizado irlandés, Rebecca Miller.

El respaldo de Day-Lewis a Dano se suma a las muestras de apoyo que recibió de parte de colegas como Ben Stiller, Simu Liu, Alec Baldwin y Josh Gad. Una de las más fervorosas en su defensa fue Colleen Foy, la actriz que interpretó a la hermana de Dano en Petróleo sangriento.

El 4 de diciembre, Foy escribió en Threads que la “increíble actuación de Paul habla por sí sola” y afirmó que el propio Tarantino “estaba realmente entusiasmado con la actuación de Paul” cuando asistió a una proyección de la película con su elenco tras su estreno en 2007.