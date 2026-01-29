Paul Dano rompió el silencio tras las duras críticas de Quentin Tarantino: “Me sentí muy agradecido”

Quentin Tarantino tiene una lista de mejores películas del siglo XXI y, el pasado diciembre, durante su extensa intervención en el podcast del novelista Bret Easton Ellis -que dio para dos capítulos-, las defendió con vehemencia. Lo hizo con tanta pasión que al llegar a Petróleo sangriento (2007) de Paul Thomas Anderson -que colocó en la quinta posición de su top 10- tuvo unas duras palabras para uno de sus actores, Paul Dano. Según Tarantino, el intérprete es el “fallo enorme de la película”.

“Es un flojo. Es el eslabón más débil. Es un tipo tan débil y aburrido. Daniel Day-Lewis [el protagonista] demuestra que no necesita un buen contrapunto. ¡Se supone que es una película de dos personajes y no lo es! … ¡Es el actor más flojo del Sindicato de Actores, el más flojo del mundo!“.

Daniel Day-Lewis y Paul Dano en Petróleo sangriento (2007), del director Paul Thomas Anderson

Si en aquel momento fueron varios los compañeros de Hollywood que salieron a defender en redes sociales al intérprete neoyorquino, él permaneció en silencio, sin responder de ninguna forma a las críticas del director. Hasta ayer. La primera vez que Dano habló sobre la opinión que le merecen a Tarantino sus interpretaciones fue, precisamente, durante la proyección en el Festival de Sundance de una de sus películas más conocidas, Pequeña Miss Sunshine, que este 2026 cumple 20 años. Preguntado por los medios sobre aquellas polémicas palabras, el actor, en su línea de discreción, se limitó a referirse a los elogios de aquellos que lo defendieron públicamente, asegurando que “fue realmente agradable”.

Paul Dano como Eli Sunday en una escena clave de la película que se rodó sin ensayo previo Photo by Melinda Sue Gordon

Dano, que por su papel en Pequeña Miss Sunshine recibió varias nominaciones a premios y llegó a ganar en los Critics Choice Awards el de mejor actor joven en 2007, añadió: “También me sentí muy agradecido de que el mundo hablara por mí y yo no tuviera que hacerlo”.

En realidad, el resto siguió hablando por él. En la proyección en Sundance de la película independiente estaba también su compañera de reparto Toni Collette, que al ver que los medios sacaban el espinoso tema de Tarantino y sus críticas habló de manera bastante más contundente que el propio aludido: “¿En serio vamos a hablar de eso? Que se j**a ese tipo. Debía de estar drogado... Fue confuso. ¿Quién hace eso?“.

Paul Dano, Toni Collette, Abigail Breslin y Greg Kinnear se reunieron ayer para la proyección especial de Pequeña Miss Sunshine en el Festival de Sundance ARTURO HOLMES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

También aprovecharon para dar su opinión sobre la polémica los directores de la película, Valerie Faris y Jonathan Dayton. El último, además de calificar de “vergonzosas” las palabras del cineasta, declaró: “Solo se me ocurre que la crudeza de su actuación incomoda a Tarantino”. En cuanto a Faris, se limitó a recordar: “Lo interesante fue que la gente salió a defender a Paul. Inmediatamente. Es muy querido y muy inteligente”.

Quentin Tarantino en el Festival de Cannes el pasado mayo SAMEER AL-DOUMY - AFP

Entre quienes dieron la cara por el actor estuvieron Ben Stiller, Matt Reeves, Simu Liu, Reese Witherspoon o George Clooney. Stiller, quien trabajó con Dano durante el rodaje en 2018 de la miniserie Fuga en Dannemora, escribió en la red social X: “Paul Dano es jodidamente brillante”. Por su parte, Reeves, director de The Batman (2022), en la que el actor trabajó, también publicó en su defensa: “Es un actor increíble y una persona increíble”. Liu, en al misma red social, escribió: “Creo que Paul Dano es un actor increíble”. Witherspoon se sumó en su perfil de Threads diciendo: “Paul Dano es un actor increíblemente talentoso y versátil. Y lo más importante, es un caballero”. Incluso George Clooney se posicionó al respecto en una entrega de premios: “La gente que conozco de toda la vida… De hecho, la mayoría, son actores. Siento una gran afinidad por ellos, y no disfruto viendo a la gente ser cruel”.

A todos estos halagos se suma el trabajo de Paul Dano, que habla por sí solo. Si en Pequeña Miss Sunshine cautivó por su papel vulnerable, el actor siguió conquistando al público y a la industria con películas como Prisioneros (2013) o 12 años de esclavitud (2013). En su carrera, entre otros reconocimientos, estuvo nominado a dos premios Emmy, un Globo de Oro y un Bafta.