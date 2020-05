Streaming: cinco grandes historias de amor que quizás no viste

Amor de vinilo, una de las películas románticas que podés ver vía streaming en cuarentena

Al seguir en cuarentena por la pandemia de coronavirus, permanece la posibilidad de, en los momentos libres, acercarse a producciones de diversos géneros.

En esta oportunidad, recomendamos tanto series como películas cuyo foco son bellísimas historias de amor que no te podés perder.

*QUIZÁS PARA SIEMPRE (Película, Netflix)

Es sencillamente imposible no enamorarse de Quizás para siempre y de sus protagonistas. Dos potencias como Ali Wong (cuyo especial de stand up Baby Cobra también se puede ver por Netflix) y Randall Park (Veep, Fresh Off the Boat) escribieron junto a Michael Golamco esta comedia romántica que se suma a las producciones originales de la plataforma que revitalizaron el género. Bajo la dirección de Nahnatchka Khan, Wong y Park protagonizan esta historia como Sasha y Marcus , dos amigos de la adolescencia que solo estuvieron juntos una vez hasta que un episodio crucial en la vida del joven los distancia inevitablemente.

El reencuentro se produce décadas más tarde, cuando Sasha regresa a San Francisco para abrir un restaurante, y advierte que Marcus vive una cotidianidad algo estancada. Sin embargo, con el correr de los días, la "chispa" que los unió en un primer momento resurge en este relato que también hace hincapié en el valor de las tradiciones familiares. ¿La perlita? La breve interpretación de Keanu Reeves en una de las mejores actuaciones secundarias de 2019.

*LOOKING (Serie y película, HBO GO)

Cuando la primera temporada de Looking se estrenó en HBO en 2014, muchos trazaron paralelismos entre la serie de Michael Lannan y Girls, de Lena Dunham. A fin de cuentas, algunos puntos de contacto tenían: desde la importancia de las amistades al navegar conflictos amorosos, hasta ese tono narrativo que se asemejaba al cine indie más puro, rozando el mumblecore . Por otro lado, Looking puso en primer plano la representación LGBTQ con tres personajes gay como protagonistas, quienes buscan, en pleno San Francisco, la estabilidad emocional. La serie fue renovada para una segunda temporada que se emitió en 2016, y luego fue cancelada por su baja audiencia.

Sin embargo, al tratarse de una producción de nicho, los fanáticos prácticamente empujaron a su creador a que les diera un cierre a las tramas. Como consecuencia, ese mismo año se estrenó Looking, la película, con dirección de Andrew Haigh, quien se inspiró en su propio largometraje Weekend para poner el foco, sobre todo, en la resolución del volátil romance entre Patrick (Jonathan Groff) y Richie (Raúl Castillo), la dupla que se ganó el corazón de los espectadores.

*SI SUPIERAS (Película, Netflix)

A simple vista, Si supieras no representa nada novedoso en términos argumentales. La misma historia, con ligeras variaciones, la hemos visto en otro largometraje de Netflix, Sierra Burgess es una loser; y en la pequeña joyita de Michael Lehmann de 1996, La verdad acerca de perros y gatos. Esos relatos, a su vez, toman como fuente de inspiración a Cyrano de Bergerac, la obra de Edmond Rostand, pero cada uno le supo dar un giro a su manera, con sus intereses.

En Si supieras - la comedia romántica que la plataforma de streaming estrenó este mes -, la directora Alice Wu decidió contar varias historias en simultáneo. Por un lado, la de Ellie Chu (Leah Lewis), una joven introvertida que oculta su orientación sexual; por el otro, la de su mejor amigo Paul Munsky (Daniel Demier) , un personaje noble lleno de capas; y, en el medio, la del interés romántico de ambos, Aster Flores (Alexxis Lemire). Asimismo, el vínculo entre Ellie y su padre es profundamente entrañable, y pone de relieve cómo Wu quiso buscar la representación de la cultura asiática en su sentido film coming of age, digno sucesor de Saving Face, la recomendable ópera prima de la cineasta.

*BROOKLYN, UN AMOR SIN FRONTERAS (Película, Netflix)

En Brooklyn, estrenada en 2015 y nominada a tres premios Oscar (mejor película, actriz y guion adaptado), había, a priori, una combinación de factores que garantizaba que el largometraje fuera excelente. La novela de Colm Tóibín que toma como base es brillante, porque no solo se centra en la historia de amor sino en el viaje personal de una joven que deja su Irlanda natal por los Estados Unidos. Otra razón del éxito del film fue el haber elegido a Saoirse Ronan como protagonista, quien brinda aquí su mejor actuación, con la sensibilidad a flor de piel. Asimismo, el encargado de adaptar la novela fue nada menos que el escritor Nick Hornby (sobre quien haremos referencia en la próxima recomendación), quien ya había demostrado su talento como guionista con otra adaptación perfecta: Enseñanza de vida, precisamente otra historia coming of age con una mujer en el centro .

Brooklyn de John Crowley habla sobre el concepto de hogar, sobre ese tira y afloje que padece su protagonista entre la pequeña ciudad de Enniscorthy y la abrumadora Nueva York; y sobre la madurez que llega con las vivencias. Párrafo aparte para la actuación de Emory Cohen, quien está encantador en el papel de Tony, el joven que se enamora de la protagonista y la ayuda a encontrar su lugar en el mundo.

*AMOR DE VINILO (Película, HBO GO)

En este caso, también estamos ante una combinación de factores infalible. Amor de vinilo es una comedia romántica basada en la novela de Nick Hornby Julieta, desnuda, aquella en la que el autor describía con precisión -como ya lo había hecho en Alta fidelidad - la importancia indescriptible que tiene para el ser humano la música. En uno de sus fragmentos, un personaje se sienta a escuchar por primera vez un disco de su artista favorito y llora. Así, desde esa simpleza, Hornby toca una fibra muy profunda que se traspola al film .

Dirigida por Jesse Peretz (con guion de la gran Tamara Jenkins, Jim Taylor y Evgenia Peretz), la película muestra el romance que se gesta entre Annie (Rose Byrne, extraordinaria) y el músico Tucker Crowe (Ethan Hawke, en un papel hecho a su medida), nada menos que el ídolo máximo de su pareja Duncan (Chris O'Dowd) . Si bien la premisa se puede leer como "una de enredos", Amor de vinilo está muy lejos de eso: es una obra sobre una pareja de adultos que debe adaptarse a las vidas que llevaban antes de conocerse, y a las cicatrices que éstas les dejaron.

