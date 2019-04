Streaming: en Guava Island, Rihanna y Donald Glover se enamoran en Cuba

Rihanna y Donald Glover se enamoran en Cuba

Diego Batlle 26 de abril de 2019

Guava Island (Estados Unidos/2019) Dirección: Hiro Murai Guion: Stephen Glover Elenco: Donald Glover, Rihanna, Letitia Wright y Nonso Anozie Duración: 55 minutos Disponible en: Amazon Prime Video Nuestra opinión: Buena

Donald Glover es uno de los artistas más talentosos y multifacéticos de los Estados Unidos. Actor, cantante, bailarín, humorista, guionista y director, se trata del creador y showrunner de una de las series más elogiadas de los últimos años como Atlanta y, bajo el seudónimo (alter-ego) de Childish Gambino, se ha consolidado también como un muy popular referente del hip hop. Siempre inquieto, inclasificable e imprevisible, Glover viajó a Cuba en agosto de 2018 con otra figura de la música y la actuación como Rihanna para filmar allí una película de la que muy poco se supo hasta que Amazon Prime Video la lanzó hace pocos días con el título de Guava Island.

Todo es extraño y alejado de las fórmulas en este proyecto, empezando por su mixtura entre el drama, la comedia, el musical, el romance y la fábula satírica, y siguiendo por su duración: son 55 minutos, pero si se le restan los primeros cinco (que son una fantasía animada sobre la isla del título) y los últimos cinco de créditos, queda un mediometraje de apenas 45 minutos de ficción.

Glover, que tiene mucho más espacio para el despliegue histriónico que Rihanna, combina en Guava Island sus dotes de actor, cantante, músico y bailarín con este film (si es que se lo puede denominar así) que lo tiene en el papel de Deni Maroon, un joven y rebelde artista que mantiene una relación de toda la vida con Kofi Novia (Rihanna) y se prepara para dar un concierto masivo en un festival nocturno. Pero un poderoso gánster de la isla, Red Cargo (un hilarante Nonso Anozie), no quiere que ese evento "liberador" se realice y pretende seguir esclavizando a los habitantes del lugar (Deni, por ejemplo, trabaja en una de sus fábricas).

La trama no es particularmente creativa, pero este vehículo para el lucimiento de Glover (no pocos la han definido como su Purple Rain, comparándolo con el clásico de Prince) tiene múltiples pasajes para el disfrute de sus fans, incluida una nueva versión y coreografía de ese brillante tema -verdadero himno de estos tiempos- que es "This Is America".

Así, aunque lejos de los hallazgos mayúsculos de otros de sus proyectos, Guava Island -película que tuvo como director a su amigo Hiro Murai, responsable de muchos de sus videoclips y de varios episodios de la serie de HBO Barry y de la apuntada Atlanta-, no deja de ser una simpática y poco convencional experiencia.