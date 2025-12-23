La hermana de Lionel Messi, María Sol Messi, sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Miami. La mujer de 32 años estaba próxima a viajar a Rosario para festejar su casamiento con Julián Arellano el próximo 3 de enero. El siniestro la obligó a cancelar el evento, debido a las distintas lesiones, quemaduras y fracturas que sufrió.

La noticia fue difundida por Ángel de Brito en el programa LAM y confirmada por Celia Cuccittini, madre de la joven y del astro del fútbol, quien se comunicó con el periodista. “Tuvo un accidente la hermana de Messi”, aseguró De Brito el lunes por la noche, agregando que “está bien y fuera de peligro”, a pesar de la gravedad de las lesiones.

María Sol Messi y Tuli Arellano tuvieron que cancelar su casamiento

Qué le pasó a la hermana de Lionel Messi

María Sol Messi tuvo un accidente en Miami y debió cancelar su casamiento por la recuperación que le exigen las lesiones.

Qué le pasó a la hermana de Lionel Messi y por qué suspendió su casamiento Ig / @leonela_fam

Según la información provista por el conductor televisivo, María Sol habría experimentado una descompensación mientras manejaba su camioneta en Miami, lo que resultó en un impacto contra una pared. Las consecuencias del siniestro fueron significativas: “Sufrió una quemadura muy importante en la muñeca”, detalló De Brito, quien también reveló información crucial que le confió Celia Cuccittini. La madre de la empresaria confirmó que su hija padece “dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca”. Este incidente habría ocurrido en la última semana, según las fuentes.

A pesar de la seriedad del episodio, María Sol ya se encuentra en la Argentina, específicamente en Rosario, donde está recibiendo atención y asistiendo a sesiones de rehabilitación. La recuperación será extensa y es el motivo principal de la postergación de su enlace matrimonial. “Se va a retrasar el casamiento, que de última es lo menos importante, porque tiene una rehabilitación muy larga”, explicó De Brito, citando directamente las palabras de Celia. La joven, según su madre, está muy afectada: “Llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información”.

Julián Arellano es pareja de María Sol, la hermana menor de Lionel Messi, y se desempeña como coach de las inferiores del Inter Miami Instagram: @tuli_arellano9

La boda de María Sol estaba fijada para el sábado 3 de enero de 2026 con Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace al menos doce años. Arellano es el actual entrenador de la categoría sub-19 del Inter Miami, club donde juega Lionel Messi. La historia de amor de la pareja se gestó en su adolescencia en Rosario, en el barrio La Bajada, donde compartían amistades desde la infancia. El joven, un aficionado al deporte, tuvo vínculos previos con los hermanos de Messi, con quienes compartió cancha en algunos partidos barriales. Su carrera como entrenador de fútbol se consolidó, y tras la llegada del astro argentino al Inter Miami, fue convocado para unirse al cuerpo técnico del club de la Major League Soccer.

Por su parte, María Sol Messi es una figura con perfil empresarial, destacándose como diseñadora de moda y propietaria de la marca de trajes de baño femeninos Bikinis Río.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.