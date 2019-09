Con Jessica Chastain a la cabeza, la segunda parte de IT tuvo su estreno el pasado jueves en los cines argentinos Fuente: Archivo

Con 470.000 espectadores entre el último jueves y ayer, It Capítulo 2 consiguió el tercer mejor arranque de la historia en Argentina para una película de terror. Visto de esta manera, estamos hablando de un enorme éxito en el actual contexto del mercado cinematográfico y de la economía locales. Sin bien quedó muy cerca del debut de El conjuro 2 (485.000 entradas, en junio de 2016), el nuevo film dirigido por el bonaerense Andy Muschietti quedó bastante lejos de la primera entrega y, en la comparación, los números ya no resultan tan favorables. Analicemos, entonces, las cifras de ambos títulos:

- It se lanzó el 21 de septiembre de 2017 (con dos semanas de retraso respecto de su estreno mundial) y, en sus primeros cuatro días en cartel, sumó 655.000 entradas; es decir, unas 185.000 más que esta segunda parte, que sí salió en sintonía con la mayoría de los mercados del exterior.

-Algunos especialistas argumentaron que la duración de It Capítulo 2 (169 minutos) podría haber conspirado contra la convocatoria y -es cierto- redujo la cantidad de vueltas diarias en cada complejo, pero la primera entrega ya era bastante larga (135 minutos) y la disminución de funciones por sala quedó ampliamente compensada por la cantidad de pantallas disponibles: mientras el film de 2017 fue lanzado en 486, esta segunda entrega se llegó a exhibir en 613.

-Otro dato esencial para medir el mayor o menor furor por ambas entregas tiene que ver con el porcentaje del público total obtenido. Mientras It se quedó con el 75 por ciento de la concurrencia, It Capítulo 2 debió "conformarse" con el 60,5 por ciento. Por supuesto, se tratan de números notables para esta segunda parte, pero la diferencia no deja de ser significtiva.

-Algo similar ocurrió en el resto del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, It Capítulo 2 recaudó 91 millones de dólares en sus primeros tres días contra 123 millones del arranque de la primera entrega. Además, en 75 mercados internacionales acumuló 85 millones por lo que el total del fin de semana de apertura fue de 185 millones. Y cabe aclarar que aún no se estrenó en importantes mercados como China, Francia y Japón.

-A nivel de respuesta del público, las encuestas realizadas a la salida de las salas por la compañía CinemaScore dieron la misma y positiva calificación (B+) y entre los usuarios de IMDb la segunda entrega tiene un promedio de 7,2 puntos, muy cerca del 7,4 de la primera. En cambio, a nivel de crítica la recepción esta vez fue más fría: en Metacritic el promedio fue de 58/100 contra 69/100 del film de 2017; y en Rotten Tomatoes la aprobación cayó del 86 al 64 por ciento.

-Con este arranque parece difícil que It Capítulo 2 pueda alcanzar las cifras totales de la primera parte: 1.885.000 espectadores en la Argentina y algo más de 700 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

-El fin de semana dejó un doble triunfo para la distribuidora Warner en un año con dominio abrumador de Disney. No solo consiguió el primer puesto con It Capítulo 2 sino que además ubicó a la argentina La odisea de los giles en el segundo lugar con un excelente acumulado de 1.230.000 entradas desde su lanzamiento.