La tajante decisión de Ginette Reynal con relación a su imagen y el elogio de una famosa

Ginette Reynal compartió públicamente una decisión personal vinculada a su imagen, una elección que, según explicó, viene madurando desde hace tiempo y que marca una nueva etapa en su vida.

A sus 65 años, la actriz y exmodelo publicó un video en las redes sociales en el que anunció que dejará de teñirse el pelo para dejar que sus canas crezcan de manera natural, un paso que definió como liberador.

“Después de años de pelear contra lo inevitable, me amigué con mis canas y me voy a permitir transitar esta transformación”, escribió la empresaria a través de un mensaje en su perfil de Instagram.

La exmodelo, en un acto de distinción a Martín Cabrales celebrado el verano pasado en Mar del Plata Martin Santini

En el mismo texto, la actriz invitó a sus seguidores a ser parte del proceso y a expresar sus opiniones, manteniendo así el vínculo cercano que suele tener con sus fans. “¿Qué opinan? Las leo siempre”, escribió al cierre del mensaje.

En el video que acompañó la publicación, Reynal amplió su mensaje y explicó que sentía la necesidad de hablar abiertamente sobre este proceso, al igual que lo suele hacer con otros aspectos de su vida.

“Quiero compartir con ustedes que tomé una decisión que me gustaría que, como en muchas cosas que yo siempre comparto, que me acompañen, que me vayan dando su opinión”, expresó.

Sin embargo, la actriz dejó en claro que la aceptación de sus canas no implica descuidar su imagen. En ese sentido, brindó detalles sobre cómo está llevando adelante la transición. “Por ahora arranqué con mi adorado Juan Acosta, el mejor colorista del mundo. Me platiné el resto de la mecha donde salía la cana”, explicó, detallando el proceso por el que optó para armonizar el crecimiento natural de su pelo. Con ello, Reynal apuntó que su decisión pasa por una transformación gradual para sentirse cómoda durante cada etapa.

La publicación generó numerosos comentarios de apoyo y reconocimiento por animarse a desafiar los mandatos estéticos. El posteo también recibió mensajes de colegas del medio artístico, que destacaron la valentía de la decisión en un ámbito históricamente atravesado por exigencias vinculadas a la imagen, especialmente para las mujeres.

Entre las opiniones se destacó la de Graciela Borges, quien no dudó en manifestar su apoyo a su colega con un mensaje contundente. “Sos estilo puro siempre, podés decidir, te amamos”, manifestó la actriz.

Problemas de adicciones

La actriz se refirió en otras oportunidades al paso del tiempo y los desafíos que enfrentan las mujeres en relación con la imagen y el envejecimiento. En ese mismo tono de honestidad, Reynal se refirió en distintas ocasiones a otros problemas que atravesó a lo largo de su vida, entre ellos la lucha contra las adicciones y los momentos de depresión que marcaron una de sus etapas más difíciles.

En 2024, la exmodelo decidió compartir esos aspectos íntimos de su historia en diálogo con el periodista Guillermo Marconi para el programa La caja de Pandora (AM 870), donde contó cómo esas situaciones impactaron tanto en su vida profesional como en su entorno familiar. “Entiendo que desde afuera se puede ver como una tragedia caer en el mundo de las adicciones, tiene su lado tremendo, a mí se me rompió la vida, pero haber podido superarlo me ayudó muchísimo”, aseguró.

La actriz destacó que atravesar ese quiebre personal le permitió descubrir otras dimensiones de sí misma. “Cuando se rompe esa cáscara, esa armadura que nos contiene y que nosotros creemos que es nuestra identidad, también se encuentran cosas maravillosas”, reflexionó.

Reynal subrayó, además, la importancia de asumir lo que sucede a nivel personal internamente. “Enfrentarlo y hacerse cargo de eso que nos pasa también puede ser algo maravilloso”, señaló. “Yo agradezco todos los días estar viva y haber pasado por ese túnel transformador que me convirtió en esa persona que soy hoy”, concluyó.