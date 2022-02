Tom Holland quiere que se haga una nueva película de Spider-Man… con Andrew Garfield

Los meses pasan, pero la fiebre arácnida no da señales de fatiga. El éxito de Spider-Man: No Way Home, estrenada en diciembre, suscitó un enorme interés no solo por la versión del héroe encarnada por Tom Holland, sino también por las de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y fue el propio Holland quien, en una reciente entrevista, manifestó su apoyo ante la posibilidad de un tercer largometraje protagonizado por Garfield.

En una entrevista para el sitio Comic Book, Holland se refirió a su compañero de elenco y no ocultó su entusiasmo por verlo nuevamente enfundado en el traje del superhéroe de Marvel. En esa charla, aseguró: “Me encantaría ver El sorprendente Spider-Man 3. Creo que fue maravilloso que Andrew haya podido hacer las paces con el personaje y con el estudio, y también que haya podido conquistar de vuelta al público”.

Tom Holland quiere ver una nueva película de Spider-Man, con su antecesor. Kay Blake - Agencias

En uno de los momentos más emotivos de No Way Home, el Spider-Man de Garfield salva a MJ (Zendaya) de una muerte segura, procurando no cometer el mismo error que en su segunda película, la cual culminó con la aniquilación de su pareja. Sobre esa escena, Holland dijo: “Ese momento en el que salva a Zendaya... la reacción de los fans en la sala fue algo espectacular. Me llenó de orgullo. Entonces, si Sony decidiera hacer ese largometraje, tendría mi apoyo absoluto y, desde luego, también lo tendría Andrew”.

Hace pocos días, el actor recordó la emoción que sintió cuando supo que Garfield y Maguire habían aceptado participar en la última película del superhéroe, y compartió lo que les dijo cuando comenzaron a trabajar juntos: “Gracias, gracias y más gracias por hacer esto. Gracias por estar acá. Gracias por ser tan generosos y permitirme compartir esto con ustedes. Gracias por dar este salto de fe y volver a esto”.

Tras ello, siguió contando lo que ocurrió entre ellos: “Recuerdo que nos abrazamos y nos emocionamos, porque era un momento que significaba mucho para nosotros. El director, Jon Watts, y los guionistas presenciaron ese momento entre los tres y dijeron: ‘¡Excelente! Ahora ya sabemos cómo se despedirán entre ustedes’. Así que, en esencia, volvimos a actuar ese momento”.

Los tres Spider-Man

Más allá de aquella camaradería, en otro tramo de la entrevista, y con algo de remordimiento, Holland confesó que, cuando fue contratado para encarnar al nuevo Peter Parker, no llamó a Garfield. “Si, luego de mi segunda película, me hubieran dicho que lo mío estaba terminado y luego me hubiese enterado que otro chico tomó mi lugar, hubiera quedado devastado”, reflexionó, y destacó que participar de esta película juntos les dio “la posibilidad de hacer las paces”.

Las dos entregas de El sorprendente Spider-Man, con Andrew Garfield, se estrenaron en 2012 y 2014, respectivamente. Junto a Garfield, se encontraba Emma Stone en el rol de Gwen Stacy, pareja del héroe. Las películas tuvieron una buena recaudación en taquilla, pero sin lograr los números que se esperaba. Por ese motivo, y aunque la tercera parte estaba planeada, el proyecto se canceló y el actor no tuvo la posibilidad de cerrar su trilogía. Quizá ahora, con el entusiasmo del público y el apoyo de Holland, finalmente se puede resucitar la posibilidad de concretar la esperada El sorprendente Spider-Man 3.