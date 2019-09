Martin Scorsese, en la alfombra roja; el cineasta es productor de un documental sobre la mítica The Band que se vio en el festival canadiense Crédito: Agencias

Marcelo Stiletano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 10:23

TORONTO.- A la gigantesca muestra cinematográfica que acaba de comenzar en esta ciudad canadiense le alcanza como siempre con su jornada inaugural para dejar a la vista su indiscutida identidad: la de ser un festival de festivales. En el centenar de funciones que puso en marcha anoche el 44° Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF 2019) hubo de todo: estrenos mundiales, descubrimientos y hallazgos llegados desde todos los rincones del planeta y una selección de lo más comentado en Cannes 2019 y otros encuentros previos. Como para dejar bien en claro una vez más que de aquí al domingo 15, el año cinematográfico quedará bien resumido mientras empiezan a revelarse los títulos y las figuras que ocuparán los lugares más destacados en la próxima temporada de premios y buena parte de la temporada 2020.

Los productores Ron Howard, Brian Grazer, Martin Scorsese y el director Daniel Roher del documental Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band Crédito: Agencias

Para abrir oficialmente la muestra, los organizadores eligieron por primera vez en la historia del festival un documental de origen canadiense. Esta novedad coincidió con una tradición de TIFF: darle un lugar bien destacado al documental de temática musical, preferentemente dedicado a figuras, tendencias, trayectorias y temas destacados del mundo del rock. Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band es el relato clásico, sincero y muy emotivo de los años de creatividad, giras, grabaciones y toda clase de vivencias compartidas por el notable cantautor nacido en esta ciudad y sus compañeros de ruta desde fines de la década de 1950 hasta su despedida casi dos décadas después.

Robertson narra frente a la cámara con elocuencia, detallismo y muchísima autenticidad su derrotero musical y el camino que lo llevó a ocupar el lugar de extraordinaria valía y reconocimiento que tiene en la historia del rock. Lo hizo junto al notable grupo que integró y del que surgió una obra de impresionante vuelo y riqueza, influyente hasta el día de hoy, The Band (Levon Helm, Richard Manuel, Rick Danko, Garth Hudson). Con la ayuda de un gran material de archivo, películas caseras y testimonios de primera mano aportados por testigos de la época (Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrison, Ronnie Hawkins) y admiradores (Bruce Springsteen, Taj Mahal), Robertson cuenta un viaje musical que va del rockabilly a la extraordinaria fusión lograda por The Band entre el country, el rock y el blues del Delta del Mississippi.

El músico Robbie Robertson al llegar a la premiere de su biopic Crédito: Agencias

El documental se enriquece todavía más con algunas imágenes de El último rock (The Last Waltz), el testimonio fílmico del concierto de despedida de The Band dirigido en 1976 por Martin Scorsese, quien a la vez se sumó a Once Were Brothers como productor ejecutivo.

Esta jornada inaugural también tuvo como punto destacado el estreno mundial de Mientras estemos en guerra, del director español Alejandro Amenábar ( Mar adentro, Los otros) y un aporte argentino en la producción. Ambientada en los comienzos de la Guerra Civil Española, la película recorre los últimos años de vida de Miguel de Unamuno (Karra Elejalde) y su postura como rector de la Universidad de Salamanca frente al momento en que las fuerzas representadas por Francisco Franco deciden instalar su cuartel general en esa ciudad. Amenábar recupera el aliento de los grandes narradores españoles del melodrama histórico en el cine y parece haber elegido a Unamuno para mostrar su disgusto con una realidad actual en la que dialogar parece imposible.

Hugh Laurie, anoche, posó para los fotógrafos en la apertura del festival de cine de Toronto Crédito: Agencias

De paso, la película sugiere veladamente algunos inquietantes paralelismos entre el estallido de la Guerra Civil en España (1936) y el surgimiento de la última dictadura militar en la Argentina en términos de comportamientos y reacciones, así como el establecimiento de un poder cada vez más oscuro, violento y tenebroso.