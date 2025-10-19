LA NACION

Noche de fiesta: George Clooney, Demi Moore, Penélope Cruz y Jeremy Allen White celebraron a la Academia del cine de Hollywood

Se llevó a cabo en Los Ángeles la quinta gala anual del museo de la Academia que entrega los premios Oscar

Penélope Cruz, Jeremy Allen White y Demi Moore, entre los invitados a la fiesta de la Academia del ciencias y artes cinematográficas en Hollywood
Kate Hudson, este sábado en la gala del museo de la Academia de cine en Los Ángeles
Kim Kardashian eligió un excéntrico tocado que cubría toda su cara para posar en la alfombra azul de la gala de la Academia de cine
Jeremy Allen White, uno de los invitados de la gala de la Academia de cine que se celebró el sábado en Los Ángeles
Jenna Ortega se sumó a la celebración del museo de la Academia del cine en Hollywood
Jenna Ortega y un look osado creado por la diseñadora Grace Ling, nueva favorita de las estrellas
Dwayne Johnson, anoche en la alfombra azul de la gala del museo de la Academia de cine
El mexicano Gael Garcia Bernal fue uno de los invitados a la gala de la Academia del cine de Hollywood
Selena Gomez hizo su primera aparición tras su casamiento en la gala de la Academia
Amanda Seyfried deslumbró en la alfombra azul de la gala de la Academia del cine
George Clooney, sobrio y elegante en la gala del museo de la Academia del cine, en Hollywood
Zoë Kravitz asistió a la gala de la Academia del cine y no pasó inadvertida con su look
Chase Infiniti, la actriz revelación del año por su papel en el film Una batalla tras otra, en la alfombra azul de la gala de la Academia de cine
Eva Longoria, otra de las invitadas que deslumbró en la alfombra azul de la celebración organizada por el museo del la Academia del cine
Robert Downey Jr. junto a su esposa Susan en la celebración de la Academia
Laura Dern asistió a la quinta gala del museo de la Academia de cine de Hollywood
Martin Scorsese y su hija Francesca posan para los fotógrafos
Kerry Washington en la alfombra azul de la gala celebrada este sábado en Los Ángeles
Jeremy Strong fue uno de los invitados a la gala que prefirió posar para los fotógrafos con los anteojos de sol puestos
El actor australiano Jacob Elordi también desfiló por la alfombra azul con los lentes de sol puestos
Demi Moore y Lucy Liu posaron juntas en la alfombra azul de la gala del museo de la Academia de cine
Un par de días después de recibir su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, la actriz australiana Naomi Watts asistió a la gala del museo de la Academia de cine
Adrien Brody, el ganador del Oscar a mejor actor de 2025 en el ingreso a la gala organizada por la Academia de cine
Demi Moore asistió a la fiesta con un vestido de Prada y joyas de Cartier
Penélope Cruz asistió a la gala vestida por Chanel
