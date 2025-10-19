Noche de fiesta: George Clooney, Demi Moore, Penélope Cruz y Jeremy Allen White celebraron a la Academia del cine de Hollywood
Se llevó a cabo en Los Ángeles la quinta gala anual del museo de la Academia que entrega los premios Oscar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LA NACION
Otras noticias de George Clooney
Cine. Llegan a los cines las posibles candidatas al Oscar y nadie las ve: la culpa es del streaming
Con 64 años. Del estrellato absoluto a manejar un tractor: la nueva vida de campo de George Clooney lejos de los reflectores
"El Oscar no es para los lindos". Cambios extremos: astros y estrellas de Hollywood que se transforman para ganar premios
Más leídas de Personajes
- 1
El inspirador gesto que tuvo Taylor Swift con una pequeña fan que atraviesa un duro momento de salud
- 2
En fotos: de la “palmadita” de Jacob Elordi a Oscar Isaac al gracioso homenaje de Jack Black a Naomi Watts
- 3
Es hija de dos grandes estrellas de Hollywood, vivió una historia de amor de película y protagonizó una boda de ensueño
- 4
La noche de Mirtha: del espectacular look de la Chiqui al consejo para mantenerse vital