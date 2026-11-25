La noche del martes dejó una especial postal para el rock: Charly García asistió al recital de ZZ Top en el Movistar Arena y tuvo la oportunidad de compartir un encuentro con los integrantes de la legendaria banda estadounidense, que volvió a deleitar a los fans en suelo argentino después de 16 años.

El artista llegó al estadio para disfrutar del show y, una vez finalizada la presentación, pasó por los camarines para saludar a los integrantes del trío oriundo de Texas. Allí posó junto a Billy Gibbons, Elwood Francis y Michael Monahan, en un encuentro del que también participaron Hilda Lizarazu y Fabián “Zorrito” Quintiero.

El propio García compartió en las redes sociales una imagen de la noche, subida a Instagram por la cuenta de Foggia & Company (productora que organizó el show de los texanos en Buenos Aires) de la banda, que inmortalizó la velada con fotos y un video de la reunión entre los músicos, junto a la frase: “La definición de rock and roll”.

Uno de los detalles más destacados de la velada fue el obsequio que Charly les llevó a los estadounidenses: una copia de su álbum realizado junto a Sting. Las imágenes muestran a los artistas distendidos y a los integrantes de ZZ Top luciendo sus característicos sacos bordados mientras posan junto a sus colegas argentinos.

La banda llegó al país con su gira The Big One!, un espectáculo que recorre los grandes clásicos de sus más de cinco décadas de trayectoria. La última visita del grupo a la Argentina tuvo lugar en el año 2010, cuando se presentó en el estadio Luna Park.

Esta vez, el Movistar Arena fue el escenario elegido para reencontrarse con el público local. Durante el concierto, el trío repasó algunos de sus temas más emblemáticos. La formación de la gira actual está encabezada por el histórico Billy Gibbons, junto a Elwood Francis y Michael Monahan.

A sus 76 años, Gibbons es el único sobreviviente de la formación original que integró junto a Dusty Hill y Frank Beard. El primero de ellos murió en 2021 y Beard, en agosto de este año. Sin embargo, antes de partir, ambos dejaron elegidos a sus reemplazantes para que la banda pudiera continuar. Francis ocupó el bajo tras la muerte de Hill y Monahan, la batería.

La historia de ZZ Top comenzó a tomar forma a principios de los años 70 a base de riffs, blues y personalidad escénica. Con el correr de las décadas, esa identidad se reforzó con su imagen: largas barbas, sombreros texanos y anteojos oscuros se convirtieron en una marca personal.

Entre las curiosidades que acompañan la trayectoria del grupo destaca que Frank Beard, cuyo apellido significa barba en inglés, era el único de los tres que no llevaba una larga barba, sino bigote.

Uno de los momentos fundamentales de su carrera llegó con la publicación de Tres Hombres en 1973. Allí apareció “La Grange”, el tema más emblemático de su repertorio y que hace referencia a una localidad de Texas y a un antiguo prostíbulo de la zona, conocido como Chicken Ranch, que cerró sus puertas en ese año.

Entre 1976 y 1977 realizó la gira Worldwide Texas Tour, un espectáculo monumental que incluyó un escenario con la forma del mapa de Texas y la presencia de animales autóctonos como búfalos, jabalíes y serpientes, para cuyo traslado se necesitaron varios camiones.

Su estética también dio lugar a varias anécdotas. Según contó Gibbons, tanto él como Dusty Hill recibieron una propuesta millonaria para afeitarse en una publicidad de Gillette, pero la rechazaron. Otro detalle que distingue a Gibbons es el gorro africano que suele llevar debajo de su sombrero texano: una prenda bamileke que consiguió durante una visita a Camerún.