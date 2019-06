Javier Parisi es de Lanús, y fue elegido por el mismo Julian Lennon para interpretar a su padre

14 de junio de 2019

Javier Parisi tiene 39 años, es oriundo de Lanús, hincha del "Granate", y es el hombre que hoy vive "en una película" al estilo Sgt. Pepper. Es que gracias a su parecido con John Lennon interpretará al músico en un documental producido por Julian, el hijo del brillante ex Beatle, en el que se narrará la vida de Cynthia Powell, primera esposa del fallecido artista británico.

"Vivo una experiencia única porque me estoy hospedando en la casa de Helen Anderson, la amiga de Lennon que fue la diseñadora de sus gorras de cuero. Fue la amiga de Cynthia [la primera esposa del músico y madre de Julian] y es casi familia de Julian. Siento que estoy adentro de un libro o una película. Ayer vino a tomar el té y a conocerme la hermana de John", contó Javier en Confesiones en la noche, el ciclo radial de Cristina Pérez en Radio Mitre.

Pero, claro, no sólo es el parecido lo que llevó a Parisi a ser Lennon, sino también su fanatismo por The Beatles , que empezó cuando a los ocho años escuchó por primera vez A Hard Day's Night. Decidido a ser un "Fab Four" más, comenzó a estudiar inglés y guitarra.

Javier Parisi, el argentino que es igual a John Lennon y lo interpretará en Liverpool 02:46

Video

"Hace 20 años formé una banda Beatle [The Brothers] con amigos del barrio y así fue cómo se empezó a gestar todo. Una década atrás vinimos a Liverpool por primera vez. Después de eso estuvimos por toda América", explicó.

Su relación con Anderson comenzó cuando su fanatismo y su profesión de músico beatle lo llevaron a comprarle vía Instagram una gorra. Al recibir su pedido, Javier vio que incluía una carta de la diseñadora que le pedía que se saque una foto con la gorra y que se la envíe. "Cuando vio la foto, se puso en contacto conmigo. Le empecé a mandar videos y se volvió loca. Publicó la foto en su Instagram y Julian Lennon la llamó y le dijo que no podía creer que existiera alguien tan parecido a su papá", dijo Parisi.

Este año, Julian contactó a Anderson para reconstruir la historia de su madre y su padre para realizar un musical. La diseñadora le avisó del casting a Javier y él le envió sus videos, y así fue elegido.

Javier está en pleno rodaje del documental, no obstante previamente viajó a Liverpool para perfeccionar la manera en la que Lennon hablaba. "La gente se queda con la boca abierta cuando me escucha", contó.

Y como buen ciudadano de Lanús, Parisi es hincha del "Granata" y ama su camiseta tanto como a los Beatles. En una función que realizaba The Brothers en Ecuador, en 2017, Parisi festejó de manera muy simpática que su equipo llegara a la final de la Copa Libertadores tras la histórica victoria ante River.