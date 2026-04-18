Un film imperdible en el Bafici: ganó varios premios, fue filmado en Mendoza y está basado en hechos reales

La coproducción argentino-chilena Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato, es uno de los grandes títulos del Bafici 2026. Acaba de sumarse a la competencia oficial internacional de la muestra después de un elogioso estreno mundial en la última Berlinale y de una importante cosecha de premios (mejor actor protagónico, mejor montaje, mejor película para el Jurado de la Crítica y premio del público) en el reciente Festival de Cine de Málaga, donde resultó uno de los grandes ganadores.

Filmada en la provincia de Mendoza, la película recupera con una narración sólida y compacta, de apenas 81 minutos, un episodio real ocurrido en el momento en que se produce en Chile el golpe de Estado que derrocó en septiembre de 1973 a Salvador Allende y llevó al poder a la cúpula militar encabezada por Augusto Pinochet.

El gran protagonista de esta historia es el capitán Carlos Silva (un extraordinario Nicolás Zárate), oficial de la Aeronáutica trasandina, que se enfrenta a un dilema entre su profunda vocación militar y el mandato de su conciencia en los primeros días de la asonada, cuando la guarnición en la que cumple tareas es transformada en un centro de detención.

“En mi país todavía no se llegó a una verdad histórica sobre el golpe de 1973 y hay que seguir buscándola para preguntarse por qué pasó lo que pasó. También hay que ser crítico y elevar las preguntas para seguir generando conversación y no olvidar todo lo que ocurrió. El diálogo siempre es la clave”, dijo el realizador chileno al presentar la película a comienzos de marzo en el Festival de Málaga.

Nicolás Zárate (de espaldas en la imagen) es el protagonista de una coproducción argentino-chilena que ya logró reconocimientos en festivales internacionales Villano/Brava Cine

A través de una narración austera y contenida, la película producida entre argentinos, chilenos e italianos dirigida por Sallato asume una mirada humanista y retrata conductas humanas muy complejas, sobre todo las de aquellos personajes que tratan de resolver sus contradicciones con la mayor dignidad posible.

A la vez, se identifica con un cine dispuesto a rescatar la memoria histórica con los recursos más genuinos del lenguaje cinematográfico, empezando con una fotografía en blanco y negro que refleja de manera impecable el tiempo en el que transcurren los hechos.

La premiere argentina de Hangar rojo, dentro de la competencia oficial más importante del Bafici 2026, tendrá su última función este domingo 19, a las 13.45, en la sala 1 del complejo Cinépolis Plaza Houssay, Av. Córdoba 2135.