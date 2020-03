Margot Robbie, productora y protagonista de Aves de presa: la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn

Muchos pensaron que no sucedería jamás, que se necesitaba algún tipo de cataclismo generalizado para que los estudios de Hollywood dejaran de lado el tradicional esquema de distribución que pone a las salas de cine al principio de la cadena de exhibición de sus películas. Un sistema que les da ganancias por miles de millones de dólares anuales. Pero el cataclismo tan temido llegó, y ante la ola de cierres de los cine alrededor del mundo que terminará por alcanzar a todo Estados Unidos - por ahora van dejando de funcionar estado por estado y paulatinamente, comenzando por el cierre ayer de los cines en Nueva York , Los Angeles y San Francisco-, la industria decidió tomar cartas en el asunto. Es un hecho: el coronavirus rompió las ventanas de Hollywood.

Así, los estudios Universal anunciaron ayer que todas sus películas actualmente en cartel y Trolls: World Tour - sí, irónicamente se llama "gira mundial"-, la secuela del film animado Trolls (2016) , que se iba a estrenar este viernes en los Estados Unidos, estará disponible para alquiler online. La medida, que por ahora solo alcanza a ese país, se tomó después de un fin de semana desastroso para la taquilla mundial y en particular para ese país que tuvo su recaudación más baja en veinte años.

En la nueva estrategia de Universal figuran para alquilar por 48 horas, además de la mencionada película animada, la ya estrenada El hombre invisible , una nueva versión de Emma que aquí tiene fecha de lanzamiento en los cines para el 30 de abril ( en la Argentina, los cines estarán cerrados al menos hasta el 31 de este mes ) y La cacería, que se estrenaría en la Argentina una semana antes. El costo por alquilar on demand cada uno de estos films será de 19,99 dólares y, según aclaró el CEO de Universal, Jeff Shell, esta medida no implica que todos los lanzamientos de la compañía correrán la misma suerte. Aunque la decisión actual sea un caso único y particular, lo cierto es ya otros estudios empiezan a seguir el mismo camino.

Warner anunció que adelantará el lanzamiento on demand de Aves de presa: la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn . La película, protagonizada por Margot Robbie, estará disponible para alquilar en la versión norteamericana de Amazon y iTunes el próximo martes, una estrategia inusual para el estudio ya que el film se estrenó en cines en febrero y aun sigue en cartel en muchos territorios. En Apple TV + estará disponible aquí ese día, a un precio de 11,99 dólares. Esa misma plataforma on demand ofrecerá en la Argentina dos tanques de Disney como Star Wars: el ascenso de Skywalker, a partir de mañana, y Frozen II , el 1° de abril (ambos a 14,99 dólares).

Todo indica que después de años de resistencia y lobbies para mantener las rígidas estructuras de exhibición de sus proyectos, ante la pandemia a los estudios de cine no les quedará otra que revisar viejas políticas y comenzar a abrir todas las ventanas para evitar el colapso de su modo de producción.