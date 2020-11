En las redes se viralizó el detrás de escena de los dos últimos films de Harry Potter, sin la magia de los efectos especiales Fuente: Archivo

En las redes se viralizó un video de algunas escenas de la saga de Harry Potter sin la magia de los efectos especiales. Los trucos para generar los icónicos escenarios de las películas quedaron a la vista y los fanáticos recordaron qué sintieron cuando vieron las últimas dos entregas en la pantalla grande.

La saga de J.K. Rowling, que comenzó con el libro "Harry Potter y la piedra filosofal" en 1997 y desembocó en una exitosa seguidilla de films, tiene una gran cantidad de fans en todo el mundo.

La historia mágica significó el salto a la fama para Daniel Radcliffe. Pese al éxito, el actor confesó este año que no volvería a protagonizar otra película de la saga: "Esos films ganaron vida propia y ya no me necesitan". Por eso mismo, cada vez que sale a la luz algún detalle de la saga los admiradores lo viralizan en pocas horas.

Titulo: Así son las escenas de Harry Potter sin la magia del cine - Fuente: Twitter @SatisfyingDaily 00:59

Video

Esta vez se trata de escenas de la última adaptación cinematógrafica del libro "Harry Potter y las reliquias de la muerte", que se dividió en dos entregas (parte 1 y parte 2), en 2010 y 2011, respectivamente. En este sentido, los fanáticos recordaron con un sabor agridulce las dos últimas películas, entre la nostalgia y la desilusión por el fin de la era Potter.

Los siete libros de Rowling se convirtieron en best sellers internacionales, y ocho éxitos de taquilla. Al ver el clip que trascendió, donde se comparar las escenas reales con las que se vieron en el cine, quedó en evidencia que la magia no existiría sin los efectos especiales y el avance de la tecnología.

Los momentos cúlmine del film perdieron fuerza al ver cómo se realizaron, con la ayuda de las famosas pantallas verdes, también llamadas "croma" o "green screen". A pesar de que se trató de una construcción computarizada de los escenarios, con apenas algunos elementos de utilería presentes en el set de grabación, los fans de la saga comentaron que sin importar cómo se haya plasmado la magia, la esencia de la historia seguirá siendo inolvidable.