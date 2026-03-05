Tom Felton fue a ver a Daniel Radcliffe a Broadway y hubo una reunión de Harry Potter a 15 años del final de la saga

¿Reunión de dos exalumnos de Hogwarts en Broadway? Sí, eso fue exactamente lo que sucedió esta semana. A casi 15 años del final de Harry Potter, dos de sus máximas estrellas tuvieron un reencuentro que revolucionó a los potterheads. Tom Felton fue a ver a Daniel Radcliffe al teatro y compartió en su cuenta de Instagram las fotos del entrañable abrazo que se dieron. Como era de esperarse, los fanáticos estallaron de emoción al ver a Harry Potter y Draco Malfoy juntos otra vez.

La Gran Manzana fue la encargada de reunir a las dos estrellas de la exitosa saga. En noviembre, Tom Felton hizo su debut en Broadway en Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter and the Cursed Child), una adaptación del libro de J.K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany, publicado en 2016 que transcurre 19 años después de la Batalla de Hogwarts. Con 38 años, volvió a ponerse la túnica negra para interpretar a la versión adulta del personaje que lo llevó a la fama cuando era niño. Su presencia en el Lyric Theatre, ubicado en la calle 43 entre la séptima y la octava avenida, causó furor entre los aficionados y está confirmada hasta el 10 de mayo.

Tom Felton fue a ver a Daniel Radcliffe al teatro (Foto: Instagram @t22felton)

A partir del 21 de febrero, empezó a compartir temporada teatral con Daniel Radcliffe, quien es un habitué de Broadway. En 2024 ganó el premio Tony a mejor actor de reparto por el revival de Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim y ahora regresó para protagonizar el unipersonal Every Brilliant Thing, escrito por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe y dirigido por Jeremy Herrin y Macmillan. Se trata de la versión en inglés de Las cosas maravillosas, que actualmente se presenta en el teatro Multiteatro de Buenos Aires con la dirección de Mey Scápola y el protagónico de Sofi Morandi.

El emotivo reencuentro de Daniel Radcliffe y Tom Felton en Broadway (Foto: Instagram @t22felton)

El entrañable abrazo entre Harry Potter y Draco Malfoy (Foto: Instagram @t22felton)

Tras el estreno, Felton fue a ver a Radcliffe al Hudson Theatre y posó junto a la marquesina en la que se pudo leer el nombre de su amigo. Cuando la función terminó, se acercó al backstage para saludar personalmente al artista. Se dieron un caluroso abrazo, uno que reflejó la historia compartida, el apoyo y el orgullo mutuo. Los abrazos, las sonrisas y las pícaras miradas dieron cuenta de que, entre ellos, el cariño continúa intacto.

Actualmente, los dos actores están trabajando en Broadway; mientras Radcliffe protagoniza Every Brilliant Thing, Felton interpreta a la versión adulta de Draco Malfoy en Harry Potter and the Cursed Child (Foto: Instagram @t22felton)

“Escobas a Broadway”, comentó Felton en la publicación de Instagram que ya superó el medio millón de “Me gusta”. Incluso agregó una foto de ambos como Harry y Ron con sus escobas y sus uniformes de Quidditch de Gryffindor y Slytherin.

Los fanáticos se emocionaron ante el reencuentro de sus ídolos (Foto: Instagram @t22felton)

Los fanáticos estallaron de felicidad al verlos nuevamente juntos y se los hicieron saber. “Qué bueno veros a los dos reunidos de nuevo”; “Sí, esta es toda mi infancia”; “¡Día hecho! ¡Los quiero a los dos!“; ”Realmente amo esto”; “Mírenlos siendo los mejores amigos. Los amo por eso. Harry Potter no era solo una historia sobre magia; hizo amistades reales que 20 años después todavía son fuertes”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Daniel Radcliffe y Tom Felton se volvieron a ver de manera pública después de 14 años

Este no fue el único encuentro que tuvieron los actores. El 1 de diciembre de 2025 se encontraron en el mismo teatro para la proyección de Merrily We Roll Along, la grabación del revival del musical que protagonizó Radcliffe en 2023 junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez. La revista People capturó el momento en el que se saludaron y las imágenes no tardarán en dar la vuelta al mundo.