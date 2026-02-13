Es una cara conocida de Hollywood y tiene un padre muy famoso, pero gracias a Taylor Swift se volvió una estrella de las redes

“Espero aparecer en el videoclip de Taylor Swift”, dijo Domhnall Gleeson durante su aparición en The Graham Norton Show (BBC One) en octubre de 2025. La cara de la cantante, que estaba sentada a unos pocos metros de él, se transformó completamente en una mezcla de halago y asombro, pero sobre todo su expresión fue la de una persona que acababa de tener una brillante idea. ¿Quién iba a pensar que una broma terminaría materializándose en una pieza audiovisual? Cuatro meses después, la artista estrenó el video musical de “Opalite”, canción de su último álbum, The Life of a Showgirl, y eligió como coprotagonista a Gleeson, un actor irlandés que heredó el talento de su padre, se lució en algunas de las sagas más exitosas de todos los tiempos, protagonizó una icónica película de amor y ahora mantiene vivo el legado de The Office.

En 2020, The Irish Times posicionó a Domhnall Gleeson (42) en el puesto 21 de su lista de los mejores actores irlandeses de la historia. Tres lugares más arriba estaba su padre: Brendan Gleeson, reconocido por éxitos como Troya (Troy), Harry Potter, Corazón valiente (Braveheart), ganador del Emmy por su retrato de Winston Churchill en En la tormenta (Into the Storm) y nominado al Oscar por Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin).

Domhnall Gleeson estuvo en los elencos de Harry Potter, Star Wars y Black Mirror y ahora es el protagonista del nuevo video de Taylor Swift Robin L Marshall - Getty Images North America

“Mi padre es un actor increíble y, en cierto modo, me hizo darme cuenta de que era posible actuar. Pero, por otro lado, me hizo pensar: ‘Bueno, yo no puedo hacerlo tan bien como él’. Entonces, ¿para qué? Mi hermano, Brian, también es un actor fenomenal. Así que ya había un actor en la familia, incluso cuando empecé”, le dijo Gleeson a GQ. Aunque hicieron varios proyectos audiovisuales juntos y hasta compitieron por el mismo premio, nunca pensó que el talento de su padre podría ser un obstáculo. “Soy muy diferente a mi papá en muchos aspectos. Nuestra forma de trabajar es muy distinta. Ojalá fuera más como él, en muchos aspectos, pero no lo soy. Mi papá fue genial en todo lo que hizo, y yo no tengo esa facilidad”, reconoció.

Domhnall es el hijo mayor del actor Brendan Gleeson y Mary Gleeson; sus tres hermanos, Brian, Rory y Ferguson, también se dedican a la actuación Todd Williamson - Getty Images North America

Con esa mentalidad, la cabeza gacha pero la pisada firme, comenzó a trazar con humildad, constancia y profesionalidad su propio camino. Trabajó en un supermercado y en una estación de servicio y se recibió de licenciado en Artes Digitales en el Instituto Tecnológico de Dublín, donde conoció a su esposa, la productora Juliette Bonass. Aunque primero se interesó en la escritura y la dirección —área que más tarde también exploró—, eligió ser actor, al igual que sus tres hermanos menores Brian, Rory y Ferguson.

Un fallido debut en Harry Potter, un rol “al desnudo” en Black Mirror y su primer protagónico en un clásico del amor

De acuerdo con IMDb, el primer trabajo de Domhnall Gleeson fue Rebel Heart (2001), una serie inglesa de la BBC sobre la independencia de Irlanda. En 2006 recibió una nominación al Tony a mejor actor de teatro por The Lieutenant of Inishmore y en 2010 dio el gran salto de popularidad al ponerse en la piel de Bill Weasley en Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), papel que repitió en la última entrega de la saga.

Domhnall Gleeson como Bill Weasley en Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1 (Foto: IMDb)

“En mi primer día en el set, tenía que hacer un acento británico, como todos, pero me salió el acento australiano y no podía parar. Había 300 personas y el director dijo: ‘Corten’. Se hizo una pausa larga y rara. Se me acercó y me dijo: ‘Hablaste con acento australiano. ¿Podemos hacer algo al respecto?’. Pero le dije que no. Fue un shock, fue uno de los peores días de mi vida”, reveló en Late Night Show with Seth Meyers (NBC). Con el correr de los días, la situación mejoró. Su padre también estuvo en el rodaje, como el profesor Alastor Moody.

A pesar de que esta fue la producción más grande de la que participó, y siempre se sintió “orgulloso de ser un Weasley”, en ese entonces estaba seguro de que nadie sabía quién era. Si bien fue a regañadientes, sus suposiciones no estaban del todo erradas. “Había un montón de fotógrafos, pero nadie me sacó una foto. Y uno me dijo: ‘¿Sabés cuándo llega Emma Watson?’. Me fui de ahí sin mi foto. De hecho, no creo que haya imágenes de mí ese día. Quizás la verdad es diferente, pero fue devastador”, reconoció en una charla con Esquire.

Sin embargo, de a poco se convirtió en una cara conocida, no solo para el público, sino también para las grandes productoras. Apareció en la adaptación del clásico de León Tolstói, Anna Karenina; fue dirigido por los hermanos Coen en Temple de acero (True Grit) y en 2013 coprotagonizó junto a Hayley Atwell el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, titulado Vuelvo enseguida (Be Right Back), que trata sobre una mujer que encuentra un servicio online para comunicarse con personas fallecidas.

Domhnall Gleeson en Black Mirror

Por ese entonces, la serie de Charlie Brooker era un proyecto de bajo presupuesto y todavía no había desembarcado en Netflix. El irlandés no solo tuvo que afrontar el nerviosismo propio de un rol protagónico, sino que, luego de firmar el contrato, se enteró de un requisito excluyente. “Al principio, mi personaje muere y después regresa como una réplica de sí mismo. Esta decisión de que apareciera por primera vez desnudo saliendo del baño fue hecha sin mí. También se decidió que tenía que estar completamente depilado desde el cuello hasta abajo. Mi pregunta fue: ‘¿Qué vamos a hacer con esto?’. Volví a mi tráiler para el almuerzo y había una ensalada de pollo y una afeitadora eléctrica. Fue el almuerzo más triste que tuve en mi vida", contó en The Graham Norton Show.

En 2013, Domhnall Gleeson y Rachel McAdams protagonizaron la película romántica Cuestión de tiempo (Foto: IMDb)

Ese mismo año, tuvo su primer protagónico en la pantalla grande en un film que se convirtió en un clásico del género romántico. En la película de Richard Curtis, Cuestión de tiempo (About Time), disponible para ver en streaming por HBO Max, interpretó a Tim, un joven que descubre que puede viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos de su vida. En el medio se enamora perdidamente de Mary (Rachel McAdams), pero el haber encontrado el amor de forma no convencional no hará que todos sus dramas desaparezcan. Con McAdams se volvieron tan buenos amigos que en enero de 2026, cuando la actriz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, él dio un discurso en el que la definió como “la persona más adorable” que conoció en su vida y “una actriz fenomenal”.

Domhnall Gleeson junto a Rachel McAdams cuando la actriz recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en enero de 2026

De su trabajo con Leonardo DiCaprio en El renacido a ser el sucesor de The Office

De a poco, su trabajo se sofisticó. Entre 2014 y 2015 apareció en Inquebrantable (Unbroken, dirigida por Angelina Jolie), Ex Máquina (Ex Machina), Brooklyn: un nuevo hogar (Brooklyn) y Star Wars: El despertar de la fuerza (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) y El renacido (The Revenant), las cuales llegaron a competir en los Oscar. Su experiencia al lado de Leonardo DiCaprio, quien por la película de Alejandro González Iñárritu ganó por primera vez el máximo galardón de Hollywood, fue uno de los más trascendentales de su carrera. “Fue increíble trabajar con Leo porque es un actor asombroso. Lidera desde el frente, pero puramente con el ejemplo. Nunca se quejaba, ni parecía estar buscando atención ni demandando que ese era su set, porque en realidad lo era. Estoy muy feliz de haber trabajado con él. Creo que fue Tom [Hardy] el que lo llamó ‘El eterno’, porque así se sintió, como si nunca fuera a terminar, pero valió la pena”, expresó.

Gleeson integró el elenco de El renacido, película dirigida por Alejandro González Iñárritu, por la cual Leonardo DiCaprio ganó el Oscar Neilson Barnard - Getty Images North America

En 2025, Gleeson asumió el desafío de “revivir” The Office, una de las series más famosas de todos los tiempos. En The Paper (HBO Max) —que al igual que su antecesora está contada en formato de falso documental— interpreta a Ned Sampson, el nuevo editor jefe de Toledo Truth-Teller, un diario local de Ohio en decadencia que recibe a un grupo de documentalistas que intentan revivirlo. Para el personaje, visitó diarios de Ohio para entender cómo funcionaban las redacciones y se contactó personalmente con Steve Carell, con quien coprotagonizó la miniserie El paciente (The Patient), por la cual estuvo nominado al Globo de Oro y al Critics’ Choice, para escuchar su opinión sobre el proyecto.

Domhnall Gleeson en The Paper (Foto: IMDb)

“Me dijo: ‘Si es con Greg -Daniels, creador de The Office y The Paper- tenés que hacerlo y creo que te vas a divertir mucho", recordó en Late Night Show with Seth Meyers. De John Krasinski obtuvo la misma respuesta y claramente esto fue clave para que aceptara la propuesta. “Me gusta pensar que habría llegado allí por mi cuenta, pero ciertamente si John y Steve hubieran dicho, ‘no lo hagas, es una pesadilla’, me habría ido corriendo, pero no podrían haber sido más positivos al respecto, y estoy encantado de haberlos escuchado”, le admitió a People. La serie tuvo una recepción positiva y fue renovada para una segunda temporada.

Domhnall Gleeson en The Paper

Un comentario al pasar que lo llevó a protagonizar el nuevo videoclip de Taylor Swift

El 5 de octubre de 2025, Taylor Swift visitó The Graham Norton Show, un conocido talk show británico, para promocionar su nuevo disco The Life of a Showgirl. No estuvo sola, sino que compartió la entrevista con Domhnall Gleeson, Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y el cantante Lewis Capaldi. Al pasar, el ganador del Oscar comentó sobre las habilidades de su compatriota para la danza y este último no dudó en decir, en broma, que quería participar de un videoclip de la cantante. Si bien fue un comentario muy inocente, para ella se convirtió en una revelación.

Taylor Swift eligió a Domhnall Gleeson como coprotagonista del videoclip de "Opalite" (Foto: Instagram @taylorswift)

El 6 de febrero, Swift estrenó el videoclip de “Opalite” y lo curioso fue que todos los que estuvieron ese día en el programa, además del conductor Graham Norton, tuvieron participaciones especiales. Gleeson tuvo un papel protagónico.

"Opalite" de Taylor Swift

La ganadora del Grammy explicó que la idea de hacer el videoclip surgió durante el programa. “Cuando todos estábamos hablando durante la emisión, Domhnall hizo una broma de corazón sobre querer estar en uno de mis vídeos musicales. ¡Él es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese momento durante la entrevista, me sorprendió instantáneamente una ‘idea’. Y así, una semana después recibió por correo electrónico un guion que escribió para el vídeo de ‘Opalite’, donde él interpretaba el papel protagónico”, expresó Taylor Swift. Tuvo una “idea salvaje” de que todos participaran de la producción “como un proyecto de grupo escolar, pero para adultos y sin obligación” y, para su alegría, todos pudieron hacerse un hueco en sus agendas para viajar a los 90 y grabar el video.

Para el video de "Opalite" Taylor Swift convocó a Domhnall Gleeson, Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi y al propio Graham Norton y todos aceptaron participar (Foto: Instagram @taylorswift)

La participación del irlandés en el videoclip causó furor en las redes sociales y su baile con la cantante se volvió viral. Aunque muchos estaban al tanto de su filmografía, otros se alegraron enormemente de conocer su talento, no solo para la actuación, sino también para la danza, y no dudaron en pronunciarse al respecto. Algunos de los comentarios en las redes sociales fueron: “Se juntaron mis dos personas favoritas en un video, o sea, Domhnall Gleeson y Taylor Swift... Es como si uno de mis sueños hubiera cobrado vida”; “Gracias a Taylor Swift, ahora tengo un crush con Domhnall Gleeson”; “Un dúo que no me esperaba, pero estoy obsesionada” y “Que tus manifestaciones sean tan poderosas como la aparición de Domhnall Gleeson en un video de Taylor Swift en 2026”.