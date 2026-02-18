Daniel Radcliffe cree que el nuevo protagonista de Harry Potter lo superará: “Yo aprendí sobre la marcha”

El universo mágico de Harry Potter creado por J. K. Rowling volverá a la pantalla como serie por HBO Max y, con el trío protagónico ya elegido, crecen las expectativas. En ese contexto, Daniel Radcliffe, estrella original de la franquicia, pidió respeto para la nueva generación de intérpretes que encarnarán esta versión renovada de la historia.

“No pregunten por nosotros”, dijo el actor británico en una entrevista con ScreenRant, en referencia al trío protagonista de las películas, que supo integrar junto a Rupert Grint y Emma Watson. Y agregó: “No quiero ser un espectro fantasmal extraño en las vidas de esos niños. Déjenlos seguir con lo suyo, lo suyo va a ser algo diferente”.

A los 11 años, el actor se puso por primera vez en la piel de Harry Potter Warner Bros.

Radcliffe sorprendió al asegurar que la nueva estrella de Harry Potter, el joven actor Dominic McLaughlin, podría superarlo en el papel que lo convirtió en una figura mundial. “Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo”, afirmó. Y compartió: “Yo aprendí sobre la marcha. Recuerdo lo que hice con ternura y me da menos vergüenza ahora que soy mayor, pero fui aprendiendo a medida que avanzaba en el papel”, admitió con honestidad al repasar su propia experiencia.

Dominic McLaughlin, en el set de la serie basada en el universo de Harry Potter Photographed by Aidan Monaghan / HBO - HBO

El intérprete que durante una década fue el rostro cinematográfico del joven mago es consciente del peso que implica asumir un personaje tan icónico, por ello pidió a los seguidores que acompañen el nuevo ciclo sin comparaciones constantes con el elenco original.

El actor que encarnó a Harry Potter en las ocho películas de la franquicia sabe que la comparación es casi automática, pero considera que puede convertirse en una carga para los nuevos intérpretes.

“Cuando eligieron a estos chicos, se armó revuelo en Internet, en todo el mundo, con gente que decía: ‘Tenemos que cuidar a estos chicos’, y yo pensaba: ‘Si lo dicen en serio, si todos hablan en serio, entonces una de las cosas que pueden hacer es no preguntar por mí y por Rupert [Grint] todo el tiempo’”, opinó.

Radcliffe insistió en su deseo de no convertirse en una sombra permanente para los nuevos intérpretes. “Me gustaría que ellos se tiren a la pileta, porque están haciendo algo distinto”, expresó.

No es la primera vez que la estrella de la franquicia se pronuncia sobre la serie. En agosto pasado, el actor también se refería a este asunto: “Tengo un consejo para todos. Simplemente, déjenlos ser niños”. Si bien descartó participar con un cameo, agregó: “Estoy muy emocionado por el paso de la antorcha, pero no creo que sea necesario que yo la pase físicamente”, expresó.

Meses atrás, Radcliffe incluso se dirigió personalmente a su sucesor: “Le mandé una carta a Dominic y él me devolvió otra muy dulce. Quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y que lo pases incluso mejor que yo’… Y eso que yo la pasé increíble", contó. En esa misma línea, aclaró que su gesto no buscaba sumar presión, sino acompañar al joven actor en el comienzo de una etapa tan exigente como transformadora. “Solo quiero darles un abrazo cuando veo las fotos de ellos: se ven tan jóvenes. Pienso que es una locura que yo estuviera haciendo eso a esa edad”, enfatizó.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, en una escena de Harry Potter y las reliquias de la muerte Jaap Buitendijk

La nueva adaptación de los libros de J. K. Rowling llevará nuevamente a la pantalla el mundo mágico de Hogwarts, esta vez en formato de serie y con una temporada dedicada a cada uno de los libros de la saga. El proyecto ya seleccionó al trío protagonista y a decenas de intérpretes que darán vida a los personajes secundarios.

Desde la producción anticipan que la nueva producción buscará ampliar el foco narrativo respecto de las películas. Uno de los actores confirmados es Lox Pratt, quien interpretará a Draco Malfoy en su nueva versión. En declaraciones a 1883 Magazine, el nuevo protagonista adelantó que la adaptación permitirá explorar con mayor profundidad la historia y los conflictos internos de su personaje.

Según explicó, mientras que los libros y las películas estaban mayormente narrados desde el punto de vista de Harry, la serie ampliará la perspectiva para mostrar todo lo que ocurre a su alrededor. En ese marco, el nuevo Draco tendrá escenas ambientadas en su entorno familiar que ayudarán a comprender mejor su personalidad.