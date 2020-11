Viggo Mortensen tuvo que defender la decisión de interpretar un papel gay en su nueva película Fuente: Archivo

En Falling, la nueva película David Cronenberg que tiene a Viggo Mortensen como protagonista, el actor encara un papel homosexual que ha sido cuestionado por ciertos sectores del público. En respuesta a ello, el intérprete se ha visto en la situación, propia de debates anacrónicos, de tener que salir en defensa del proyecto cinematográfico.

El tres veces nominado a los premios Oscar se refirió a los cuestionamientos sobre su interpretación de un personaje gay en su debut como director de la película, que se estrenará el lunes en Gran Bretaña, en diálogo con la Fundación Reuters.

"Pido disculpas a todos los proctólogos por elegir a David Cronenberg", ironizó Mortensen, de 62 años, sobre el rol del reconocido director canadiense como un cirujano colorrectal en el film.

El protagonista de El señor de los anillos dejó claro que los actores son simplemente personas interpretando un papel, ya sea un hombre gay o un proctólogo. Varios colegas de Mortensen han sido criticados recientemente por interpretar personajes LGBTQ+, y actrices como Halle Berry o Scarlett Johansson rechazaron papeles de personas transgénero debido a la reprobación que recibieron por parte de activistas en las redes sociales.

"Hay ciertos roles que no voy a interpretar", dijo Mortensen. "Yo no interpretaría a Eric, el estadounidense chino-hawaiano", aclaró sobre el esposo de su personaje en Falling, por tratarse de un personaje de rasgos orientales.

El nuevo film de Cronenberg cuenta la historia del padre racista y homofóbico de John Willis, interpretado por Lance Henriksen, quien se muda de su granja rural a vivir con su hijo en Los Angeles cuando comienza a mostrar los primeros signos de demencia.

El actor agregó que la sexualidad de su personaje en la película no fue articulada como "un truco, un ancla o un disparador", sino que sencillamente pensó: "¿Y si no es una esposa la pareja del cirujano? ¿Y si es un marido? Escribiré la siguiente escena y veré cómo funciona. Si no es adecuado para la historia, no lo usaré, pero me gustó", aclaró.

Falling refleja el "microcosmos de una sociedad polarizada, dividida tanto por cuestiones de raza y género como por la sexualidad", considera Mortensen. "Ha habido mucha injusticia hacia los grupos subrepresentados racialmente o por su orientación e identificación sexual", dijo.

La película, que también es protagonizada por la actriz nominada al Oscar Laura Linney, fue aceptada para la selección oficial en el Festival de Cannes antes de que la pandemia obligara a cancelar el prestigioso evento.

