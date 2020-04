We Are One: los festivales de cine del mundo unidos a beneficio, en YouTube

Robert De Niro, en el festival de Tribeca de 2019 Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020 • 14:12

Cada año, los festivales de cine son momentos sobresalientes de la agenda cultural global. Citas impostergables para la industria del cine y los cinéfilos, que en 2020 tendrán que adaptarse al contexto de un mundo en estado de pandemia. En ese marco y en busca de colaborar con la recaudación de fondos, algunos de las muestras de cine más destacadas se reunieron para organizar un festival de cine que se llevará a cabo desde el 29 de mayo, a través de YouTube . Serán diez días en los que los espectadores podrán ver de manera gratuita films seleccionados por los curadores de los festivales de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia.

Organizado por la fundación que produce el festival de Tribeca, creado por Robert De Niro y Jane Rosenthal , la muestra digital se llamará We Are One: A Global Film Festival y además de películas de ficción, al ingresar a su canal de YouTube se podrán ver también documentales, música, humor y charlas. Y aunque la programación completa se dará a conocer en una fecha más cercana al inicio del festival, conviene aclarar que esta iniciativa, en la que se le sugerirá a los espectadores que hagan donaciones a beneficio de lucha contra el coronavirus en sus países, no reemplazará a los festivales, que como Cannes y Venecia, siguen planificando su futura realización .

"Estamos orgullosos de unirnos a otros festivales para poner el foco en películas y talentos extraordinarios, permitiendo al público experimentar las maneras de narrar historias en todo el mundo y la personalidad artística de cada festival", escribieron Pierre Lescure y Thierry Frémaux, presidente y delegado general, respectivamente, del Festival de Cannes . A pesar de haber sido postergada en dos oportunidades la muestra cinematográfica más importante del mundo que sigue apuntando a poder llevarse a cabo este año y, como explicó Frémaux, sigue descartando la posibilidad de hacerse en versión digital.

Punto de encuentro de cineastas de todo el mundo y plataformas de lanzamiento de films que marcarán un nuevo recorrido en el arte cinematográfico además de grandes de mercados de compra y distribución de películas, las muestras de cine están atravesando por una crisis generalizada e inédita. En el contexto de la pandemia muchas fueron canceladas como SXSW y el Bafici y otras resisten -como las mencionadas Cannes y Venecia, así como Toronto-, con un optimismo extraordinario pero sin precisiones y con muchas incógnitas pero al menos gracias a la iniciativa del Festival de Tribeca y YouTube, los espectadores podrán pasar la espera viendo gran cine del mundo sin moverse de sus casas.