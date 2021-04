Cinthia Fernández mandó al frente a Mica Viciconte con un dato inesperado

Conforme fueron pasando los años, el rumor dejó de serlo y la relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero se oficializó. Después de haber tenido una época escondidos de las cámaras y la exposición mediática, la pareja empezó a celebrar su relación y compartir su día a día.

El tiempo pasó y con el inicio de 2020 llegó la pandemia a la Argentina, cosa que obligó a Cubero y Viciconte a aislarse juntos y llevar adelante una intensa convivencia. En sus redes se pudieron ver challanges, sorpresas e intimidades que ambos compartían para hacerle frente al encierro y lograron convertirse en una de las parejas más queridas de Internet.

Ahora, superada esa etapa de su relación, decidieron ir un paso más allá. Confirmado por el periodista Ángel de Brito en el aire de Los ángeles de la mañana (eltrece), el exjugador de fútbol y la modelo realizaron el trámite de convivencia e incluso están compartiendo obra social.

Cinthia Fernandez conto como es Mica Viciconte

Pero convivir con alguien no es tarea fácil. La cotidianeidad deja que se noten algunos aspectos de la personalidad de cada uno que no siempre se muestran cuando los encuentros son más esporádicos. En ese sentido, quien se animó a revelar una parte oculta de Mica Viciconte fue Cinthia Fernández, quien compartió panel con ella cuando juntas trabajaban en El show del problema (El Nueve).

“O es para ahorrar la obra social o es para dar el próximo paso”, reflexionó De Brito sobre la situación de la pareja. “¿Es codito, Mica?”, le consultó a Maite Peñoñori, quien también conoce a Viciconte. Fue en ese momento en el que Cinthia Fernández tomó la voz. “Mica es cuidadora de la plata. No derrocha, gasta lo justo y necesario”, indicó entre risas. No obstante, cuando otra panelista la tildó de miserable, Cinthia no dudó ni un segundo: “Miserable no es, eh... es muy regalona”.

LA NACION