Algunos dicen que es un personaje, otros que es la exacerbación de su verdadera personalidad. Mica Viciconte ha cimentado su camino a la fama en base a la confrontación, sazonada luego con carisma, talento y belleza.

De aquella primera etapa de ir hacia adelante cueste lo que cueste data Combate, el certamen de destreza que la hizo conocida, y que le granjeó más de un adversario. En el último programa de la semana de Bienvenidos a bordo, Viciconte se encontró cara a cara cono Estefanía Berardi, hoy modelo y conductora, hace unos años su compañera en el programa deportivo de El Nueve.

Bienvenidos a bordo: la bronca de Mica Viciconte contra Estefi Berardi - Fuente: eltrece

Conociendo lo fácil que es hacerla levantar presión, Guido Kaczka decidió enumerarle a Mica todos los compañeros con los que tuvo encontronazos: Nico Occhiato, Juani Martínez, Laurita Fernández, Flor Vigna. Y para el final dejó a Estefi, momento en el que a Viciconte se le soltó la cadena: “Si a mí alguien me dice que maltrato directamente no entra a mi vida, es simple. Ella me dijo que era agresiva, que maltrataba”.

Antes de que la cosa se complicara más, el conductor decidió cambiar de tema, mientras que Estefi, visiblemente incómoda, le contestaba: “Ya fue, no se puede vivir así”, pero a Mica todavía le quedaba algo más para rematar: “Yo vivo bien, lo que pasa es que no uso a los otros para llegar a la fama”. Un momento incómodo para todos, menos para una.

