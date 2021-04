Furiosa: Nazarena Vélez ubicó a un seguidor que le hizo un comentario hiriente

Nazarena Vélez se sacó en Instagram y puso en su lugar a un seguidor que le hizo un comentario hiriente sobre su vínculo con el “Chyno” Agostini, su hijo mayor, fruto de su relación pasada con el cantante Daniel Agostini.

La productora teatral es muy activa en las redes sociales y, durante un Live de Instagram, le consultó a los usuarios de qué querían hablar. Pero, lo que no esperaba es que alguien le escribiera: “Te hacés la copada y tu hijo grande no te quiere ni ver”.

Nazarena Vélez estalló de bronca al ser cuestionada por un seguidor en torno a su relación con el Chyno Agostini. Instagram: nazarenavelez

Lejos de dejarlo pasar, Nazarena salió a contestarle. “Mirá que tenés que ser un s... para hacer un comentario así. Este tipo de gente, ¿qué piensa cuando hace esto? ¿Se cree graciosa?”, cuestionó.

Luego, decidió explicar por qué el adolescente, de 20 años, ya no pasa tanto tiempo a su lado. “No me necesita, no es tan mamero, es independiente. Aplaudo su independencia y respeto sus decisiones. Lo banco”, aclaró Nazarena, y ponderó: “Es un hombre que va a cumplir 21 años”.

Finalmente, la también mamá de Barbie y Thiago, invitó a la reflexión a sus 1,7 millones de seguidores al consultarle qué pasaría si ella estuviera viviendo una situación de conflicto, que le generara angustia, y este comentario metería el dedo en la llaga.

¿Pero qué pasaría si estuviera pasando por un mal momento y justo tiene que ver con mi relación con él? ¿No pensás en todo lo malo que podés causar?”, indagó la también actriz.

El recuerdo de Fabián Rodríguez

El pasado 25 de marzo, la reconocida actriz y productora abrió su álbum familiar y compartió una tierna secuencia de fotos que muestran a Fabián Rodríguez con el hijo que tienen juntos, Thiago.

“En esta y en todas las vidas, juntos. Titi y papá”, escribió Nazarena junto a tres imágenes. Cabe recordar que el lunes 24 de marzo de 2014, Rodríguez fue encontrado muerto en el piso 23 donde funcionaba la productora Jaz, en Palermo. Fabián estaba en pareja con Nazarena desde 2009 y se habían casado en 2012.

Nazarena Vélez compartió en Instagram un recuerdo de Fabián Rodríguez junto al hijo que tenían en común, Thiago. Instagram: nazarenavelez

El viernes pasado, la productora teatral vivió otro doloroso aniversario: el de la muerte de su hermana menor, Jazmín. Hace 11 años, la joven perdió la vida en un accidente automovilístico sobre la General Paz. “Se te extraña fuerte”, le escribió en Instagram ese día, junto a tres fotos que la recordaban.

