CODA: la historia de superación de Troy Kotsur, el primer hombre sordo premiado por la Academia

A sus 53 años, Troy Kotsur tiene a sus espaldas una carrera de más de tres décadas en el mundo de la interpretación, pero fue un pequeño filme independiente el que lo catapultó al éxito. Kotsur hizo historia el domingo al convertirse en el primer actor sordo en ser premiado por la Academia de Hollywood por su rol coprotagonista en CODA, la cinta de Sian Heder que conquistó el Oscar a la mejor película.

Acrónimo de Child of Deaf Adults (hijo/a de adultos sordos), CODA (titulada en América Latina CODA: señales del corazón) presenta la historia de Ruby (interpretada por Emily Jones), la hija oyente de una familia sorda que quiere ser cantante.

La coprotagonista es Marlee Matlin, que en 1986 se convirtió en la primera actriz sorda en ganar un Oscar por su actuación en Children of a Lesser God (“Te amaré en silencio” o “Hijos de un dios menor” en España). El actor estadounidense -sordo de nacimiento- dedicó su Oscar a mejor actor de reparto a la comunidad sorda, a la comunidad CODA y a la comunidad discapacitada. “Este es nuestro momento”, dijo entre aplausos.

Una vida de desafíos

Semanas atrás, el papel del pescador Troy en CODA le valió a Kotsur un Bafta (premio de la Academia británica), un SAG (el galardón del Sindicato de Actores de Hollywood) y el premio de la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA). De hecho, su trabajo en la película recibió más de 30 nominaciones, incluida la de los Globo de Oro.

Sin embargo, cuando Kotsur participó en el casting lo hizo con la idea de que sería su último intento en la industria cinematográfica, según contó en el podcast Awards Chatter, de The Hollywood Reporter.

“Para nuestra cinta de bajo presupuesto con un mensaje tan potente, al ver el impacto que estamos teniendo yo pienso: ‘¿dónde estuvieron las personas oyentes (todo este tiempo)?’. Nosotros estuvimos aquí desde el principio. Simplemente, nos estuvieron ignorando”, explicó el actor a la editora de Cultura de la BBC, Katie Razzall.

CODA aborda cuestiones como los problemas de comunicación y el aislamiento social que a menudo sufren las personas sordas en la sociedad, además del peso que recae sobre los hijos oyentes de padres sordos, que suelen adoptar el papel de intérpretes. Son problemáticas que Kotsur, padre de una hija oyente, experimentó en la vida real.

“Pasé por mucho: problemas económicos, opresión, gente que no está preparada para trabajar con un actor sordo. Con toda esa lucha y traumas, siento como si tuviera cortes en todo el cuerpo que finalmente fueron curados”, dijo el actor en una entrevista con The New York Times tras su nominación al Oscar, en febrero.

Troy Kotsur interpreta a un pescador en CODA IMDB

“Espero que Hollywood haya aprendido a tener paciencia, porque yo he sido paciente tratando de trabajar con personas oyentes a lo largo de los años”, agregó. Según el actor, el hecho de no poder hablar fue todo un desafío en su vida personal, pero sobre todo en su carrera como actor. “Me acostumbré a ese rechazo. En realidad, fue un buen entrenamiento para aprender a aceptarlo y seguir adelante”.

“Acostumbrado al fracaso”

Él cuenta que solía enviar fotos a cientos de directores de casting para tratar de conseguir una audición... y luego no ser elegido. “Fue muy exigente y requirió mucho sacrificio. [...] Tenía que seguir avanzando, aunque fuera para probarme a mí mismo que podía ser actor”. Dice que trabajar en CODA junto a Matlin, por quien siempre sintió admiración, fue “un sueño cumplido”.

Hasta su interpretación en el filme ganador del Oscar, Kotsur había participado en varias series televisivas, como “Mentes criminales” o CSI, pero su trabajo más destacado fue en el teatro, con roles protagónicos en Broadway, principalmente con la compañía Deaf West, una organización sin ánimo de lucro que adapta clásicos para personas sordas fundada en Los Ángeles, EE.UU. en 1991.

Fue allí donde conoció a Marlee Matlin y a la directora de CODA, Sian Heder, a quien conquistó su carisma sobre el escenario. La primera persona a la que Heder eligió para la película fue Matlin. Luego, el estudio quiso contratar a alguna estrella de renombre sin problemas auditivos, pero la directora no estuvo de acuerdo y el proyecto estuvo meses parado. Al final, el equipo obtuvo fondos independientes para seguir adelante y Kotsur entró a formar parte del elenco.

Kotsur es el primer actor sordo en hacerse con la estatuilla de Hollywood MIKE COPPOLA

“Es asombroso que finalmente nuestro movimiento haya sido escuchado y que hayamos superado todas las barreras. La gente nos aprecia y nos honra, es maravilloso”, le dijo Matlin a la BBC tras la gala de los Oscar del domingo. CODA es una de las pocas películas recientes que tiene en su elenco a actores sordos, siguiendo la estela de Sound of Metal, Eternals -la película de Marvel que tiene un superhéroe sordo-, y Un lugar en silencio.

“Estaba tan acostumbrado al fracaso que no me di cuenta de que superaría incluso mis propias expectativas”, agregó Kotsur en su entrevista con The New York Times. “Por fin tengo más confianza. Y esto solo es el principio de una nueva etapa que estoy deseando arrancar”.