Oscar 2022: todos los ganadores

La ceremonia número 94 de los Premios Oscar se lleva a cabo este domingo 27 desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, con transmisión en vivo de TNT y TNT Series para la Argentina. Con Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall como anfitrionas, los presentadores de la noche dan a conocer a los ganadores de la gran fiesta de Hollywood, que tiene como favoritas a El poder del perro (12 candidaturas) y Duna (10), seguidas de cerca por Amor sin barreras y Belfast (ambas con 7).

A continuación, la lista de ganadores:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ariana DeBose, mejor actriz de reparto por Amor sin barreras

Ariana DeBose, por Amor sin barreras

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Troy Kotsur, mejor actor de reparto por CODA Chris Pizzello

Troy Kotsur, por CODA

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car, mejor película internacional

Drive My Car

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Encanto

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

The Windshield Wiper

MEJOR CORTOMETRAJE

The Long Goodbye

MEJOR SONIDO

Duna

MEJOR FOTOGRAFÍA

Duna

Duna

MEJORES EFECTOS VISUALES

El equipo de efectos visuales de Duna Chris Pizzello

Duna

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Los ojos de Tammy Faye se llevó el Oscar a Mejor maquillaje y peinado Neilson Barnard - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los ojos de Tammy Faye

MEJOR VESTUARIO

Cruella

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

The Queen of Basketball

MEJOR PELÍCULA

Belfast

El poder del perro

Duna

Belfast

Amor sin barreras

Licorice Pizza

Rey Richard: una familia ganadora

CODA

No miren arriba

Drive My Car

El callejón de las almas perdidas

MEJOR DIRECCIÓN

Jane Campion Vianney Le Caer - Invision

Jane Campion - El poder del perro

Kenneth Brannagh - Belfast

Steven Spielberg - Amor sin barreras

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

MEJOR ACTRIZ

Kristen Stewart, en Spencer STX Films

Olivia Colman - La hija oscura

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

Kristen Stewart - Spencer

Penélope Cruz - Madres paralelas

MEJOR ACTOR

Will Smith, en Rey Richard

Will Smith - Rey Richard: una familia ganadora

Benedict Cumberbatch - El poder del perro

Andrew Garfield - tick, tick... Boom!

Denzel Washington - La tragedia de Macbeth

Javier Bardem - Being the Ricardos

MEJOR GUION ADAPTADO

La hija oscura

El poder del perro

La hija oscura

CODA

Duna

Drive My Car

MEJOR GUION ORIGINAL

Licorice Pizza Photo Credit: Paul Thomas Anderson

Licorice Pizza

Belfast

Rey Richard: una familia ganadora

No miren arriba

The Worst Person in the World

MEJOR EDICIÓN

El poder del perro

Duna

El poder del perro

No miren arriba

Rey Richard

tick, tick... Boom!

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El callejón de las almas perdidas Kerry Hayes - Disney

Duna

El callejón de las almas perdidas

Amor sin barreras

La tragedia de Macbeth

El poder del perro

MEJOR BANDA SONORA

Duna

El poder del perro

No miren arriba

Encanto

Madres paralelas

MEJOR CANCIÓN

Billie Eilish - No Time To Die

“No Time To Die” - Sin tiempo para morir

“Dos oruguitas” - Encanto

“Be Alive” - Rey Richard: una familia ganadora

“Down to Joy” - Belfast

“Somehow You Do” - Four Good Days

MEJOR DOCUMENTAL

Summer of Soul

Summer of Soul

Flee

Writing with Fire

Ascension

Attica