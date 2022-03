Premios Razzie 2022: LeBron James se consagró como el “peor actor” por Space Jam

Un día antes de la famosa premiación de los Oscars, que tuvo su gala de premiación este domingo en el Teatro de Los Angeles, los premios Razzie, o más conocidos como Golden Raspberry (Frambuesa dorada), que comenzaron hace 42 años como una parodia, eligieron a las peores películas, producciones y protagónicos de la pantalla grande. Una de las particularidades que tuvo esta edición fue la inclusión de reconocidos actores de Hollywood tales como Bruce Willis, que tuvo su propia categoría en el evento por sus olvidables participaciones en varias películas del 2021 como Emboscada e Invasión Cósmica, entre otras.

Entre los consagrados de los Razzie Awards 2022 estuvo el deportista LeBron James, distinguido por su peor actuación en la remake de Space Jam 2: A New Legacy. El basquetbolista de los Ángeles Lakers reemplazó a Michael Jordan en la mítica producción de Warner Bros, pero claramente sus dotes actorales no cumplieron ni la mínima expectativa puesta sobre él.

Además de ‘distinguir´ la actuación de LeBron, la película, que fue caratulada por los organizadores del evento como “un comercial de 115 minutos de los productos WarnerMedia”, se quedó con dos estatuillas más para completar un combo para el olvido: “Peor pareja en pantalla”, que incluye al anteriormente nombrado junto a una de las caricaturas de los Looney Tunes y la “Peor secuela”.

LeBron James en Space Jam 2 Courtesy of Warner Bros. Pictures

A 25 años de la primera edición de Space Jam, el 15 de julio de 2021 se estrenó en los cines argentinos esta nueva reedición que contó con el cambio de LeBron por Jordan y la inclusión de su hijo Dom. Ambos son atrapados en una realidad virtual, bajo un algoritmo malvado, y el ícono de los Lakers tendrá la oportunidad de recuperar a su heredero si gana un partido junto a su equipo Tune Squad.

Sobre la propuesta de tener un papel importante en la remake, LeBron contó: “Me intimidó, porque tenía 12 años cuando salió la primera en 1996 y sé lo que sentí al verla, que era la mejor película de deportes que había visto hasta ese momento. Crecí viendo a los Looney Tunes, riéndome y llorando con esos personajes, y también crecí inspirado por el gran Michael Jordan. Pude aceptar el desafío y pasé un gran momento haciéndolo”.

En contrapartida a un buen augurio, el deportista de 36 años, ganador de dos medallas de oro con la Selección de básquet de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, estuvo en el foco de los críticas y obtuvo el galardón que ningún interprete quiere tener.

La lista completa de los “ganadores”

Peor película: Diana the Musical; Peor actor: Lebron James; Peor actriz: Jeanna de Waal (Diana the Musical); Peor actor de reparto: Jared Leto (La casa Gucci); Peor actriz de reparto: Judy Kaye (Diana the Musical); Peor interpretación de Bruce Willis: Bruce Willis en “Cosmic Sin”; Peor pareja en pantalla: LeBron James; .Peor remake, secuela o copia: Space Jam: A New Legacy; Peor dirección: Christopher Ashley (Diana the Musical); Peor guion: Joe Di Pietro y David Bryan (Diana the Musical); Redeemer Award: Will Smith por Rey Richard