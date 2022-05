Coldplay suma un octavo show en Buenos Aires y se destaca por su tour sustentable

El público argentino está enloquecido. Faltan pocos meses para que el estadio River Plate reúna a los fanáticos de Coldplay y canten al unísono canciones como Fix You, Yellow y The Scientist. Sin embargo, hasta hace poco muchos se llevaron una decepción al no poder conseguir sus entradas. Pero ya no es hora de preocuparse, sino de festejar.

En el marco de su gira mundial “Music Of The Spheres Tour” el sábado 5 de noviembre la banda británica suma un show en Buenos Aires, siendo ya la octava fecha luego del 25, 26, 28 y 29 de octubre y 1, 2 y 4 de noviembre.

Además, un dato no menor llena de orgullo al público nacional: la banda de Chris Martin eligió a Argentina como destino tanto de apertura como de cierre de su última gira. Es de público conocimiento el estrecho vínculo que tiene el cantante con sus fanáticos argentinos. En 2017, el broche de oro de su último show en Buenos Aires fue cuando cantó a todo trapo De música ligera, con el fin de rendirle tributo a Soda Stereo.

Años más tarde de aquel histórico momento, el artista confesó: “Haber tocado ese tema fue probablemente la mejor sensación musical de mi vida”.

Coldplay en su último show en Argentina, en el año 2017. TrigoGerardi

Un tour con impacto positivo

Coldplay planea hacer de este tour, el más sustentable de la historia. Ahora bien, ¿cuáles son las claves para lograrlo? La banda plantea un desafío de cara a las nuevas formas de disfrutar los shows en vivo y para alcanzarlo desean generar conciencia activa en sus conciertos para generar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales.

De esta manera, se apoyaron en tres principales ejes: reducir, reinventar y restaurar.

Reducir. En este sentido tienen como objetivo disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir las emisiones de carbono en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda.

En este sentido tienen como objetivo disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir las emisiones de carbono en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda. Reinventar. También proponen apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles, con muy bajas emisiones de carbono.

También proponen apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles, con muy bajas emisiones de carbono. Restaurar. Por último, quieren hacer que su recorrido sea lo más beneficioso posible para el medioambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología.

Pero esto no es todo. Todo el equipo de Coldplay definió diversas misiones para que “Music Of The Spheres World Tour” deje su huella. Por ejemplo, una de ellas es alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería recargable móvil para espectáculos. Por otro lado, van a extraer significativamente más dióxido de carbono del que produce el tour con una variedad de soluciones basadas en la naturaleza y la tecnología, incluida la plantación de un árbol por cada boleto vendido.

Chris Martin, el cantante británico que enloquece al público argentino. Kevin Mazur - Getty Images North America

A su vez, cada lugar va a proporcionar un anexo de sostenibilidad que solicite las mejores prácticas ambientales. Obviamente, los integrantes de la banda se encargarán de animar a los fanáticos a usar el transporte con menor emisiones de carbono. Desde la aplicación de la gira oficial, podrán ver cuál es la mejor manera.

En cuanto al merchandising, garantizarán que se obtenga de manera ética y sostenible. Por otro lado, ofrecerán agua potable gratuita promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables.

El 10% de todas las ganancias será entregado a un fondo para causas medioambientales y de conciencia social. Por último, Coldplay establecerá una asociación con expertos en cambio climático para cuantificar el impacto de la gira, tanto positiva como negativamente, en el medioambiente.

