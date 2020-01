Cómo Eminem terminó sampleando a Pescado Rabioso en su nuevo disco

Pescado Rabioso

"Eminem quiere poner un sampleo de papá", le dijo Catarina Spinetta a sus hermanos. Era un día de mediados de octubre y estaban festejando el cumpleaños de su hermana Vera. "Nos pareció re zarpado nos sorprendimos". Todo empezó con el contacto de Shady Records, el sello de Eminem, con la editorial Peermusic y Sony en septiembre, para pedirles la autorización de usar "Ámame Peteribí", un tema compuesto por Luis Alberto Spinetta, Carlos Cutaia y Black Amaya -incluido en el disco Pescado II (1973) de Pescado Rabioso- en el nuevo disco del rapero: Music To Be Murdered, que salió esta madrugada en Argentina sin anuncio previo. "No sabíamos el nombre del tema ni cuándo iba a salir. Pedí que me lo manden para escucharlo antes de dar la aprobación final y me dijeron que no se podía, que la única forma era llamarme y hacérmelo escuchar por ahí".

Catarina estaba en el Barrio Chino de Belgrano cuando recibió el llamado de Shady Records, a fines de 2019 para escuchar cómo se había usado el sampleo a la canción de su padre en "Stepdad", el track 12 del flamante álbum de Eminem. "Me emocioné. Fue re loco escucharlo rapear sobre la música de papá. El riff de Pescado sonaba todo el tiempo en loop".

"Llego esta idea, lo hablamos con mis hermanos y nos pareció que estaba bueno: Eminem, siendo uno de los más duros de la escena hace mucho, ¡y encima producido por The Alchemist!", agrega por su parte Dante Spinetta, de quien quizás no haga falta aclarar que aprecia la obra de Eminem.

"Me pone muy orgulloso que Pescado Rabioso esté dando vueltas, mezclado con la música urbana, es re groso -continúa Dante, aún sorprendido con el crossover-. Es un classic Eminem rapeando sobre una base más rockera. El resultado suena terrible, 'Petiribi', además, siempre estuvo letal, muy funkera."

Lo que todavía es un misterio, es por qué el MC decidió usar la canción el ícono del rock argentino. "Hay un montón de interrogantes que también tenemos nosotros. No sabemos cuánto sabe de Spinetta, sí que pidieron información de quién era. Por ahí se encontraron con algo que les llamó la atención y decidieron usarlo". Una posible pista, es la participación del productor y tecladista Luis Resto -quién trabaja con Eminem desde su tercer disco-, descendiente de latinos. "Yo creo que debe haber venido por ahí la idea, pero no sabemos. Sí que es algo muy importante lo que pasó, que la música de mi viejo esté expandiéndose, esa es la data".