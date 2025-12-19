Milo J en Vélez: un show maratónico donde no se privó de nada, “sos de la gente, sos una leyenda”, le dijo Nicki Nicole

La vida era más corta. Recital de Milo J. Invitados: Cuti y Roberto Carabajal, Soledad, Nicki Nicole, Tini, Yami Safdie, AKRIILA, Paula Prieto, Ysy A, Bhavi y Radamel, entre otros. Funciones: jueves 18 y viernes 19, Estadio Vélez Sarsfield. Nuestra opinión: Bueno.

Para Milo J mucho parece poco. Quizá de ese modo se entienda que un show de presentación de un nuevo álbum y un repaso de su carrera dure dos hora cincuenta minutos, tenga un repertorio de 44 canciones, una lista de invitados de lo más frondosa, puestas en escena que transcurre como un relato paralelo al desarrollo de una canción, recursos escenográficos, como la recreación de un camposanto sobre la tribuna oeste de estadio, baile de drones para simular estrellas, arneses y vuelos que llevan al anfitrión de la fiesta a una de las torres de iluminación de la cancha. Hay más: árboles quemados en escena (de utilería, por supuesto), cintas de aeropuerto sobre una larga pasarela, tarimas que lo pasean por toda la estructura del escenario y una presencia con la que se interpela; una que aparece y desaparece, a veces como un alter ego, otras como un supay que busca sangre donde la hay. Folcore y trap, sincretismo religioso, evocación pagana.

“Me estoy manifestando”, dice en “Bajo de la Piel”, rodeado del repiqueteo de bombos. Es el primero de los temas de este show que sirve de presentación de su último álbum, La vida era más corta. Se está manifestando, sí. Y vaya que lo hace. Porque Milo no se guardará nada en estas dos presentaciones que programó para el 18 y 19 de diciembre, en el Estadio de Vélez.

Milo J en Vélez: casi tres horas de show y un repaso de todo su repertorio Pilar Camacho

Casi se podría decir que son tres shows en uno. Por un lado, un recital en donde la novedad del nuevo álbum es la excusa para encontrarse con el público y la tracción que generan sus canciones hacen de su comunicación con la gente un círculo virtuoso. Porque la mayoría de los que saltan y hacen pogo en el campo, también son capaces de canturrear una chacarera o un aire de zamba, y responder con igual naturalidad a todo lo que Milo J propone. Hasta llama la atención en una generación centennial que haya algunos (muchos en realidad) que le den un descanso al celular para poder disfrutar del show sin intermediarios. Una verdadera curiosidad es el hecho de que, a menos que se haya producido un agotamiento masivo de baterías, entre muchos celulares en alto hay una nutrida audiencia que se deja llevar por las canciones.

Otro show fue el que se vivió como una galería de feat. Porque, en ese sentido, el protagonista no se priva de ningún dueto. Desde la voz de la eterna Mercedes Sosa, en la “Canción del jangadero” (que aparece en el último disco de Milo), hasta muchos otros convocados a la gala: Cuti y Roberto Carabajal, Soledad, Nicki Nicole, Tini, Yami Safdie, AKRIILA, Paula Prieto, Ysy A. Bhavi, Radamel y la murga uruguaya Agarrate Catalina (que tiene mucha presencia en este espectáculo), entre otros nombres de una larga lista.

Un público mayoritariamente adolescente y joven colmó el Estadio de Vélez para ver a Milo J Pilar Camacho

“Sos de la gente, sos una leyenda”, le dijo Nicki Nicole cuando llegó su turno de subir a cantar “Dispara”, aquel hit que grabaron juntos hace un par de años. Y probablemente toda esta producción y su grandilocuencia tengan ver con esa frase y con este presente de Milo J. Sueña a lo grande (por eso consigue que Silvio Rodríguez grabe en su disco), el público lo abraza a lo grande y los números de sus audiencias en las plataformas crecen a lo grande.

El “tercer show” es el más complicado de llevar adelante porque representa el desafío de contar una historia (o más de una) como un relato paralelo a lo que ocurre en las canciones. Por momentos, puede funcionar como los videoclips. Tantas veces nos encontramos con una historia que está contada en los tres minutos de una canción y, luego, se puede hacer otra lectura de ese tema a partir de la historia (cuando la hay) que se cuenta en el clip.

La vida era mas corta pero mejor que una larga con carencia de sentido. Esa es una de las ideas que maneja esa presencia interpretada por Peter Lanzani, que parece estar allí para arrasar con todo lo que se le cruce por delante, aunque termine siendo víctima de sus actos. El actor conoce muy bien su metier y lo demuestra en este espectáculo. Incluso, hay buenas ideas, como la de trabajar con una maqueta en escena que aparece magnificada en las pantallas.

Pero que el multitasking sea un definitivo signo de estos tiempos no significa que siempre resulte efectivo. En ocasiones cuesta llevarlo adelante. Sobre todo cuando Milo J suma nuevas situaciones. A cambio se pude ofrecer una máxima que es signo de todos los tiempos en el mundo del arte: Menos es más. Para este caso, como ejemplo sirve un bloque de canciones cuyas letras se llevaron el protagonismo: “MAI”, que sigue siendo mejor que cualquier desafío escénico, “Una bala” o “Penas de antaño”. También sucede con “Niño” ese que, en el primer concierto, vino emoción incluida. Le costó cantar, sentando en el piso del escenario, con las piernas cruzada y la cabeza baja, escondida entre sus manos. El poder sigue estando en la canción, y aquí se fundamenta porque Milo J es un juglar de la existencia. En la abundancia no se encuentran las mayores virtudes de su trabajo. Por supuesto que está bien que corra riesgos, que experimente, que acierte y que se equivoque. Es parte del oficio.