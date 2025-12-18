Quién es la esposa de Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen, de 56 años, se encuentra internado en estado delicado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes, Neuquén, tras sufrir una afección cardíaca mientras escalaba el volcán Lanín. El empresario gastronómico se encuentra junto a su esposa, Sofía Zelaschi, quien lo acompaña en este duro momento.

Quién es Sofía Zelaschi, la esposa de Christian Petersen

Sofía Zelaschi es una chef y empresaria argentina que tuvo su primer contacto con Petersen en 2018 en el programa El gran premio de la cocina, donde él era parte del jurado del certamen y ella se destacó como participante.

Sofía Zelaschi y Christian Petersen se casaron en abril del 2025 fotos: Verena Algranti

En una entrevista en exclusiva para ¡HOLA! Argentina, Petersen recordó que, apenas Sofía entró al concurso, enseguida se destacó por su frescura. Si bien la joven no ganó el certamen, alcanzó la instancia de finalista. A pesar de los 26 años de diferencia, el chef no dudó en invitarla a salir tras la finalización del programa.

El estado de salud de Christian Petersen

La descompensación ocurrió mientras participaba en una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín. Según se informó en el programa Puro Show, el chef fue rescatado en medio de la travesía y, una vez sedado, fue trasladado al centro de salud. Fuentes del programa de eltrece contaron que Petersen sufrió una afección cardíaca.

Christian Petersen lucha por su vida: está internado

Con el paso de las horas, se conoció el primer parte médico: “Du estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

La historia de amor de Christian Petersen y su esposa

El inicio de la relación fue gradual y comenzó con una amistad. Todo comenzó en medio de un cóctel en la Embajada de los Estados Unidos, donde Petersen era parte de los invitados. Durante el evento, la directora de Agricultura se acercó y le dijo: “Mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que lo único que le dolió de terminar el concurso es que ya no te ve más”.

Entonces, el empresario gastronómico le escribió a Sofía por Instagram con una propuesta laboral: “Vos también me encantás y me gustaría que trabajes conmigo”. En ese momento, el cocinero estaba de novio y ella estaba a punto de casarse, pero aceptó la propuesta de trabajo. Con el tiempo, se animaron a iniciar una relación.

Christian Petersen y su esposa Sofía Matias Salgado

El chef reconoció que el vínculo era desafiante para él, ya que siempre vivió bajo un romanticismo más tradicional, del modelo “para toda la vida” y se encontró con algo diferente y más relajado. La pareja se veía cada tanto, una dinámica que les resultó positiva a los dos y recién a los dos años de comenzado el vínculo, decidieron darle mayor formalidad, es por eso que la chef se expresó: “A mí me gusta estar en familia y en una casa llena de amor”, entonces ambos apostaron por a la relación y anunciaron us casamiento.

El matrimonio y la vida en familia de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

El matrimonio conforma una familia ensamblada en su loft de San Isidro. Christian Petersen es padre de Hans (27), Lars (22) y Francis (18), de su matrimonio anterior con Mercedes Cristiani, mientras que Sofía Zelaschi es madre de Lorenzo (9), a quien llaman Lolo.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi junto a los hijos del chef fotos: Verena Algranti

La decisión de casarse se tomó después de que Petersen consultó a sus hijos: “Antes de tomar la decisión le dije que necesitaba que mis tres hijos estuviesen ciento por ciento de acuerdo. Yo no podría hacer nada sin la aprobación de ellos.” y agregó: “Se dieron cuenta de que con Sofía volví a confiar y a creer en el amor, y de que gracias a ella recuperé las ganas de vivir. Les pedí a mis hijos que si el día de mañana me pasa algo, sean padrinos de Lolo y lo ayuden en lo que necesite”

El chef formalizó un compromiso con Lolo, el hijo de Sofíay les pidió a sus propios hijos que si el día de mañana le pasa algo, sean padrinos de Lolo y lo ayuden en lo que necesite. A Sofía le dijo: “Nos casamos y vos me dejás ayudarte con tu hijo y vos me ayudás con los míos”.

