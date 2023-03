¿Cómo es la familia de Antonela Roccuzzo?

escuchar

Una sucursal del supermercado Único fue baleado durante la madrugada de este jueves 2 de marzo. El comercio pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi.

El local recibió 14 impactos de bala en su frente y los autores del hecho, dos hombres a bordo de una motocicleta, dejaron un papel manuscrito que dice: “Messi, te estamos esperando. Javkin [Pablo, el intendente] es narco, no te va a cuidar”.

Balearon un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. Crédito Diario Conclusión Rosario

La mención explícita al intendente hizo que Javkin se apersonara en la sucursal de la calle Lavalle al 2500, donde dijo a la prensa: “A mí no me van a correr”. Además, respecto de la búsqueda de responsables, el dirigente del Frente Progresista Cívico y Social apuntó principalmente contra estas instituciones: “Yo dudo de todos, incluso de los que nos tienen que cuidar. Y te lo voy a decir clarito: los últimos días tuvimos muchas reuniones con fuerzas federales, provinciales, jueces y fiscales. Parte de lo que se habló tiene que ver con esa zona y hoy aparece esto. Es muy alevoso, muy”.

La familia Rocuzzo es propietaria de una empresa mayorista de productos de almacén, y tienen a su cargo la explotación del supermercado Único de Rosario.

¿Cómo son los negocios familiares de los Roccuzzo?

Los padres de Antonela se llaman José y Patricia Blanco, quienes —además— tuvieron otras dos hijas: Paula y Carla. La mayor parte de la familia Roccuzzo vive en Rosario, donde nacieron tanto Lionel Messi como su esposa.

La familia Rocuzzo: Antonela, Carla, Paula, Patricia y José Instagram @antonelaroccuzzo

Se trata de una familia muy unida. Antonela mantiene no solo un buen vínculo con sus padres, sino también una excelente relación con sus dos hermanas. En este sentido, los Roccuzzo llevan adelante una serie de emprendimientos familiares juntos. De hecho, los supermercados no son los únicos y, en 2014, Antonela y sus primos Andrea Lo Menzo y Luis Reyt desarrollaron la marca Enfans, en donde también trabajan su madre y su hermana mayor, Paula, que es abogada.

La más chica de la familia es Carla, que es médica y —según la describió su madre en 2019 en una nota a LA NACION—, “es la más práctica y racional” de las tres. Al igual que Antonela, Carla se fue de su Rosario natal. En su caso, se fue a vivir primero a Bariloche y, luego, a Buenos Aires.

Antonella Rocuzzo junto con su prima diseñadora Andrea Lo Menzo y asociada con hermana Paula y la mamá de ambas –Patricia Blanco– internacionalizaron la primera tienda online de Enfans, su marca de ropa para chicos

Respecto del negocio familiar de los supermercados, en esa nota de hace tres años, Patricia había narrado: “Cuando conocí a José, el padre de las chicas, su familia ya tenía la cadena de supermercados Único y la distribuidora mayorista Eduviges, y después me sumé yo”. Además, narró cómo es trabajar junto a parientes: “Nunca hubo ni un solo problema. Siempre nos mantuvimos muy unidos y tuvimos claro que nuestra prioridad es la familia”.

Sobre la relación entre sus hijas, en aquella ocasión, Patricia reflexionó: “Las tres son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece”.

Las tres hermanas Roccuzzo son muy unidas Matias Salgado - HOLA

Asimismo, la madre también brindó un pantallazo sobre el vínculo general con sus parientes: “La familia de mi marido es muy buena, y apenas me incorporé a su vida me acoplaron y formamos un gran círculo. Los domingos nos reunimos todos, los Blanco y los Roccuzzo”.

Al ser consultada sobre la relación con los Messi, Patricia dijo: “Los vemos, pero no con la misma frecuencia que nos vemos entre los Blanco y los Roccuzzo. Por suerte, entre ellos son igual de unidos y tienen una muy linda relación dentro de su familia. Los vemos para los eventos familiares y compartimos las fiestas. Nos entendemos muy bien. Es más, Jorge Messi y José suelen tener sus escapadas de hombres. Van a la cancha juntos, ya que los dos son fanáticos de Newell’s Old Boys, y juegan torneos de truco”.

