Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, habló tras el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario

Un ataque y una amenaza. Durante la madrugada de este jueves, un local de la cadena de supermercados de la familia de Antonela Roccuzzo, llamado Único, fue baleado y los autores del delito, que huyeron en motocicleta, dejaron una nota con un amenazante mensaje a Lionel Messi: “Te estamos esperando. Javkin [Pablo, el intendente] es narco, no te va a cuidar”. Celia Cuccittini, la madre del capitán de la selección albiceleste, habló sobre el suceso: “Estamos bien”.

Maite Peñoñori, periodista dedicada a la farándula argentina y ex integrante de LAM, compartió un tuit en el que aseguró que habló con la madre del futbolista, tras el ataque al local que recibió 14 tiros. “Estamos bien. Fue en el supermercado del papá de Anto”, afirmó la mujer. Y agregó: “Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”.

La madre de Lionel Messi habló sobre el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo Twitter: @emedemaite

El suceso ocurrió cerca de las 3.20 de la madrugada. Un vecino de la zona, que estaba en la vereda de su casa, testificó que vio a dos hombres en una moto, similar a una Honda Titan, que se detuvieron frente al supermercado en Lavalle 2546, entre las calles 27 de febrero y Ocampo. Luego observó que lanzaban algo “que podría ser un papel”, al referirse a la nota amenazante contra el futbolista.

La nota que dejaron tras balear el supermercado de la familia Rocuzzo en Rosario

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y pidió, como primera medida, la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). No se trató de la primera vez que la zona en la que se encuentra ubicado el depósito central de Supermercados Único es el blanco de episodios de violencia extrema. De hecho, la policía santafesina abordó la necesidad de incrementar los patrullajes en ese sector, que es constantemente atravesado por peleas entre bandas narco.

Pablo Javkin: “A mí, no me van a correr”

La nota de la amenaza que los asaltantes dejaron en el lugar de los hechos hizo mención directa al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, quien acudió para dar su testimonio. “A mí, no me van a correr”, aseguró ante la prensa. Y apuntó que él no posee armas para combatir el delito, como dieron a entender en el escrito.

Balearon un supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, el intendente Pablo Javkin estuvo en el lugar Marcelo Manera

“Este hecho tiene que servir para poner un punto límite. ¡Basta!”, sentenció el dirigente del Frente Progresista Cívico y Social. Y siguió: “No dejemos que ensucien así a Rosario. Exigimos que nos cuiden como a los rosarinos nos tienen que cuidar. Los que tienen que evitar estos hechos son los que tienen las armas y no lo hacen”.

Con respecto a la deducción de quiénes serían los responsables del ataque al supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, Javkin señaló: “Yo dudo de todos, incluso de los que nos tienen que cuidar. Los últimos días, tuvimos muchas reuniones con fuerzas federales, provinciales, jueces y fiscales. Parte de lo que se habló tiene que ver con esa zona y hoy aparece esto. Es muy alevoso”.

