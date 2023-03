Así está hoy Milo, el hijo de Dolores Barreiro y Matias Camisani

escuchar

Nacido y criado en una familia en donde el arte y la fama siempre fueron dos factores que atravesaron la vida cotidiana, Milo -fruto de la relación entre Dolores Barreiro y Matías Camisani- decidió seguir los pasos de sus padres y, con apenas 16 años, protagonizó como modelo en una campaña publicitaria para una marca de ropa.

En 1996, Dolores Barreiro y Matías Camisani viajaron a México por trabajo sin imaginarse que ese destino en el extranjero se convertiría en el escenario de los inicios de su relación. Durante esa escapada, impulsados por una química indiscutible que no tardó en convertirse en un profundo amor, formalizaron su relación y, un año más tarde, intercambiaron votos en una iglesia ubicada en el barrio de Villa Devoto, la misma en donde se habían casado los padres de la modelo varias décadas atrás.

A lo largo de sus 21 años de matrimonio -anunciaron su separación a mediados del 2021-, construyeron una numerosa familia al tener cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. A pesar de que, como era de esperarse, los mantuvieron alejados del mundo mediático durante su infancia, a lo largo de los últimos años los tres mayores comenzaron a introducirse en el rubro del espectáculo y entretenimiento a medida que comenzaron a darle forma a sus carreras profesionales.

Valentino, el mayor y quien ya superó los 20 años, sueña con convertirse en productor musical y tiene una cuenta de YouTube en donde comparte parte de su trabajo artístico. Salvador, el segundo, se introdujo en el modelaje seguido por su hermano menor, Milo, quien recientemente debutó al formar parte de una campaña de ropa.

Esta se trató de una sesión fotográfica para la marca Queen Juana, especialmente para una colección bautizada como “Burnout Paradise” cuyo estilo fue inspirado en el concepto “Motomami”, término acuñado por la cantante española Rosalía y el cual se puso de moda para definir no solo una mirada estética sino una manera de encarar la vida de forma tan desafiante como emocional y vulnerable. Así, con tan solo 16 años, Milo logró seguir los pasos no solo de su madre sino también de su hermano mayor.

Sin embargo, en octubre del 2022, en diálogo con la revista Para Ti, el adolescente había dejado en claro que, aunque por el momento optó por trabajar delante de las cámaras, no está seguro de que ese sea su camino definitivo. “Hoy no se qué quiero exactamente, el modelaje por ahora me gusta y me divierte, más adelante me gustaría estudiar algo, aunque todavía no se bien qué”, explicó.

Sobre el impacto que podrían haber tenido sus padres en la elección vocacional, aclaró: “No siento que la carrera de mis padres haya influido en esta decisión. El único consejo que recuerde en esto del modelaje, es que a la hora de hacer fotos sonriendo, usar el sonido y la risa hace ver mucho más natural la sonrisa. Ese es un pro tip de mi vieja”. Y remató: “Siempre me gustó el mundo de la moda pero no siento que admire a ningún modelo ni diseñador”.

