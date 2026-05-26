Fantino y Canosa se cruzaron por Milei en un programa de streaming y la conductora abandonó el estudio

Alejandro Fantino y Viviana Canosa protagonizaron un intenso entredicho que terminó con la conductora abandonando el estudio de un canal de streaming, tras un malentendido que se originó a partir del análisis de la interna en el Gobierno.

“Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico”, dijo Fantino, luego de que entre los conductores del programa se discutiera la puja de poder entre la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, puertas adentro del oficialismo.

“Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas”, siguió Fantino, ante la mirada de Canosa, quien arremetió: “¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu Presidente [en alusión a Javier Milei] que yo. O sea, ¿me estás diciendo que soy psicótica por lo que estoy diciendo?“.

Minutos antes de ese planteo, los conductores habían plasmado sus cosmovisiones respecto a la interna oficialista, donde Fantino reconoció que la misma era positiva para el Gobierno, mientras que para Canosa resultaba negativa.

Alejandro Fantino discutió con Canosa en un programa de streaming Captura de Pantalla

“No, Vivi”, respondió Fantino, pero Canosa no le dio lugar a que termine su argumento. “Estoy relatando lo que pasa en las redes: estoy contando la realidad”, devolvió Canosa y agregó: “No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina, o decir que Santiago Caputo se pelea con alguien”.

“No, pero él tampoco dijo eso”, añadió el periodista Fabián Doman, en un intento de apaciguar las aguas. “Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?”, inquirió Fantino, quien en reiteradas ocasiones se manifestó a favor del gobierno de La Libertad Avanza. “Tengo ganas de hablar, pero no me podés desautorizar a que yo hable o te interrumpa”, respondió la panelista.

Luego, Fantino dejó entrever que Canosa intentaba tergiversarlo y dijo: “Pero vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos crees que yo dije”. “No”, apuntó Canosa y esgrimió: “Pero vos decís que la interna le hace bien al Gobierno y yo te pregunto: ¿de verdad te parece que le hace bien con todos los quilombos que tenemos?”

“Si”, se figuró Fantino, defendiendo su posición. “Creo que le hace bien y eleva la competencia”, resaltó. “A ver, ampliá eso porque no lo entiendo”, le objetó Canosa.

“Lo que pasa es que yo quería ampliar otra cosa y vos…”, sostuvo Fantino, pero Canosa lo cortó en seco y dijo: “No pero, por favor, contame eso”. Esa interrupción fue un cisma para la paciencia del relator deportivo, quien se quitó los auriculares y, con tono resignado, sostuvo: “Sigan ustedes. Los escucho un ratito”.

Viviana Canosa abandonó el estudio de un programa de streaming tras una discusión con Fantino

Ante esa compostura, Canosa decidió imitar a Fantino y también se sacó los retornos. “Pero Vivi, no te enojes”, comentó Fantino. Sin embargo, Canosa se levantó y agarró sus pertenencias. De pie, se la escuchó decir: “No, no. Les agradezco un montón, chicos. Pero psicótica es un montón”

“Pero yo no te dije psicótica: ¿en qué momento lo dije?”, preguntó Fantino, en un intento de ganar una adhesión adentro del estudio. “Hablá tranquilo, si querés”, devolvió Canosa y se retiró del estudio.

Por último, Doman agregó: “Yo quiero aclarar que Alejandro no hablaba de ella”. Acto seguido, Fantino volvió a exponer su idea original: “Lo que dije es que en ambientes psicóticos cuesta mucho dar opiniones porque te llevan a sostener cosas que a veces uno no puede leerlas neuróticamente”. “Es una pena, hablemos con Vivi”, sugirió Doman. “Díganle que vuelva”, cerró Fantino.