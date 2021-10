Cómo reaccionó la China Suárez al anuncio de reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron fin a la crisis que comenzó hace poco más de una semana. Luego de que la empresaria encontrara los mensajes que el futbolista intercambiaba con la China Suárez y se desatara la polémica, finalmente la pareja confirmó que volvió a elegirse “libremente”. Por su parte, la actriz argentina, que días atrás se pronunció sobre las acusaciones que pesaron sobre ella, ahora volvió a hacer una publicación en Instagram en la que se mostró paseando por las calles de Madrid con un sugerente outfit.

Después de una serie de idas y vueltas en las que Icardi demostró públicamente su amor por Nara mientras ella marcaba distancia, el matrimonio anunció su reconciliación. En un emotivo posteo, Wanda admitió que llegó a pedirle el divorcio a su esposo, pero que luego decidió darle otra oportunidad. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”, señaló la hermana de Zaira Nara. “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, agregó.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi para reconquistarla Instagram: @wanda_icardi

Luego, la empresaria contó que al día siguiente su marido le escribió una carta como “nadie jamás” lo hizo en toda su vida. “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”, le dijo el futbolista. En ese momento, según contó Nara, todo cambió para ella. “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi”, cerró Wanda en su publicación.

Por esas horas y luego del posteo de Nara, Suárez se dedicó a compartir algunas postales en Instagram que revelan cómo pasa sus días en la capital española. En una publicación que hizo en su feed, la actriz se mostró paseando por las calles de la ciudad de noche con un revelador atuendo. De espaldas, Suárez posó con zapatos de taco alto y unos “hot jeans” que dejan ver algo de piel a la altura de sus muslos.

La foto que publicó la China Suárez tras la confirmación de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, en sus Instagram Stories, la China compartió una foto paseando con Magnolia y otras vinculadas a su trabajo en España por estos días. Así, la actriz se mostró en pleno set del film Objetos, acompañada de Álvaro Morte, quien interpreta al “Profesor” de La casa de papel.

La China Suárez compartió varias imágenes de sus nuevos proyectos laborales en España