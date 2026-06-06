Cómo ver en vivo el show de este sábado de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en honor al Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari conmocionó al mundo de la música argentina y dejó a miles de fanáticos sumidos en la tristeza. En medio de ese escenario, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tomaron una decisión que emocionó a sus seguidores: mantener el recital programado para este sábado 6 de junio en el que se esperaba la presencia del artista. El mismo se llevará adelante en Comodoro Rivadavia y se transmitirá en vivo para todo el país.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la banda, donde expresaron el profundo dolor que atraviesan tras la partida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”, escribieron los músicos al anunciar que el show seguirá adelante pese a la conmoción y se convertirá en el primer homenaje masivo.

El comunicado de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (Foto: Instagram @losfundamentalistasok)

“Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…“, concluyeron.

Actualmente forman parte del grupo Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios. Todos ellos replicaron el comunicado en sus redes personales y manifestaron públicamente su tristeza por la muerte del artista.

El show anunciado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sigue en pie (Foto: Instagram @losfundamentalistasok)

¿A qué hora es y cómo ver el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado?

El concierto está previsto para este sábado 6 de junio en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Según informó la banda, el espectáculo comenzará alrededor de las 21 horas. Se espera que el recital esté atravesado por numerosos homenajes al Indio Solari mientras se hace un recorrido por su gran repertorio.

El mismo podrá seguirse de manera gratuita a través del canal de YouTube de la banda (@LosFundamentalistasOk). De esta forma se espera que todos sus fans dentro y fuera del país puedan disfrutarlo y acompañarlos en este homenaje.