Con indirectas para Toti Pasman y Martín Liberman, Netflix anunció que la serie de Di María ya está disponible

Este jueves 12 de septiembre, Netflix estrenó la serie Ángel Di María: Romper la pared. Este contenido, de tres capítulos de 55 minutos cada uno, repasa la vida del delantero que surgió en Rosario Central y condujo a la selección argentina a la ansiada Copa del Mundo 2022 y Copa América 2021 y 2024. Sin embargo, hubo un período en el que el futbolista fue resistido por la prensa y por el público a causa de su bajo rendimiento en el equipo nacional. Y para promocionar el lanzamiento de esta serie, la plataforma de streaming compartió un divertido video: un grupo de “criticadores anónimos” se reúnen para rehabilitarse. Entre ellos, dos personajes que son parecidos a los periodistas Toti Pasman y Martín Liberman, quienes fueron duros en sus comentarios.

El video promocional comienza con la reunión de “criticadores anónimos” y uno de ellos, muy parecido a Toti Pasman, saludó al resto: “Hola, a todos soy Tito”. Pero el grupo le respondió: “Hola Toti”.

“La tenés adentro”, le dice una de las mujeres, en referencia a la histórica frase que le dijo Diego Maradona a Toti Pasman, tras la clasificación del seleccionado argentino a la Copa del Mundo 2010. Tras unos segundos, el personaje sacó una medalla escondida adentro de su camisa que dice “3 años sin criticar” y comenzó su discurso: “Hoy, hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María, pero seamos sinceros, entre el 2014 y el 2018 no aguantaba...”. “¡Tito!”, lo interrumpió la guía de la charla para que no se envalentone, y el personaje pidió disculpas.

Esta fue una referencia a cuando Toti Pasman se puso de rodillas en El show del fútbol (América TV) para pedirle a Lionel Scaloni que no convoque más al futbolista. “Como hincha de la selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular a Di María, ¿qué hemos hecho los argentinos para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor, no lo pongas más”, manifestó en aquella oportunidad.

El video de Netflix continuó con una mujer que tomó la palabra: “No les voy a mentir, pero tuve una recaída. El otro día me cayó la ficha de que no iba a jugar más y lo puteé. Perdón, pero la última temporada jugó 58 partidos, 19 goles y 18 asistencias, ¡qué hijo de p***!”.

De repente, un hombre de espaldas comenzó a hablar. “Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Pero la verdad que me la mandó a guardar”, manifestó un señor colorado de traje, parecido a Martín Liberman.

El fragmento hace referencia a las polémicas declaraciones del periodista durante el Mundial de Rusia 2018 en Fox Sports. “Historia para mí es Batistuta, Simeone o Ruggeri por el recorrido y trascendencia. La verdad que Di María en el seleccionado no será recordado por nada”, sentenció en aquella ocasión.

“Gracias por venir a esta nueva sesión y compartir sus progresos”, concluyó la guía de este centro en rehabilitación. Para finalizar, Tito le pidió al resto que se arrodillaran y todos pronunciaron: “Dios te salve Di María, lleno eres de gloria. El Diez es contigo...”.

“Si necesitás ayuda o conocés a alguien que lo criticó, recomendale: Ángel Di María Romper la Pared”, sugirió el video y entró en escena la guía, quien se comunicó con Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María. Ella tiene un cuaderno, según explicó en varias entrevistas, con todos los nombres de los periodistas a los que el futbolista jamás le brindará una entrevista.

“A la señora liberala”, manifestó Cardoso y ante la pregunta de la mujer de si lo liberaba a Tito, le respondió: “No, todavía no. Algunos ángeles de la guarda más y vemos”. La esposa del futbolista tachó de su lista a “Inés C.”, pero quedaron otros nombres como “Tito P.” y un tal “Flavio A.”, que podría tratarse del periodista Flavio Azzaro, otro de los fuertes críticos del rosarino.

LA NACION